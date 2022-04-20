Названа вакансия на удаленке с зарплатой до ₽380 тысяч

Аналитики проанализировали рынок удаленной работы и нашли самую высокооплачиваемую вакансию.

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«Одна из самых высоких зарплат доступна разработчику Android новой социальной сети– до 380 тысяч рублей»,– сказано в результатах исследования сервиса «Работа.ру».

Наибольший уровень зарплат наблюдается в IT-сфере, удаленным сотрудникам предлагают от 100 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая вакансия– разработчик новой соцсети, кандидатам предлагают до 380 тысяч рублей.

От соискателей требуется опыт мобильной разработки– не менее трех лет, разработки на React– от шести лет и другие навыки. Чуть меньше предлагают программисту JavaScript– от 320 тысяч рублей.