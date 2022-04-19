Цены резко упадут на четыре популярных продукта

Цены на некоторые популярные продукты скоро изменятся в меньшую сторону. Об этом сообщил известный в России фермер Андрей Прошаков, передает PRIMPRESS. Он отметил, что стоимость скорректируется сразу по четырем направлениям товаров, которые продаются в супермаркетах.

Падение цен обусловлено ограничениями на импорт, которые недавно ввело правительство РФ. В результате существенно подешевеют крупы, подсолнечное масло, хлебобулочные изделия, а также макароны.

Прошаков отметил, что стоимость таких товаров упадет примерно в три раза в сравнении с текущей. Следовательно, цены на продукты вернутся к показателям, которые наблюдались в 2012-2014 годах.

Накануне, 18 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабилизируется. Он отметил, что товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос урегулировался.