Отпуск в мае: выгодно ли брать, и как правильно посчитать дни

Многие россияне стремятся взять отпуск в мае, чтобы объединить его с праздниками, которые приходятся на этот месяц, и тем самым растянуть период отдыха. Однако при этом имеет смысл учесть, выгодно ли брать отпуск в мае с финансовой точки зрения.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Алексей Мальгавко / РИА Новости

Как пишет «Бухгалтерия.ру», если сотрудник стремится получить больше денег, ему лучше взять отпуск в месяце с меньшим количеством выходных дней и наибольшим количеством рабочих дней. В мае же, напротив, рабочих дней меньше.

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Сколько работаем и отдыхаем в мае 2022 года

В пятом месяце нынешнего года:

— 31 календарный день;

— 18 рабочих дней;

— 13 выходных и праздничных дней.

В связи с Праздником Весны и Труда жители России отдыхают с 1 по 3 мая, в связи с Днем Победы — с 7 по 10 мая. Таким образом, в пятом месяце 2022 года будут две короткие рабочие недели с тремя рабочими днями. Нерабочих праздничных дней два. Это государственные праздники 1 и 9 мая.

Почему невыгодно брать отпуск в мае

Зарплата за месяц, в котором сотрудник уходит в отпуск, состоит из оплаты отработанных дней и отпускных.

Чтобы определить размер зарплаты за отработанное время, необходимо поделить оклад на количество рабочих дней в месяце, а затем умножить полученное число на количество отработанных дней. В мае 2022-го рабочих дней мало, поэтому оплата каждого рабочего дня будет больше, чем в другие месяцы года.

Отпускные считаются, исходя из количества календарных дней в месяце.

Таким образом, уходя в отпуск в мае, сотрудник получит отпускные за каждый день примерно такие же, как и в других месяцах. При этом если бы специалист отработал все рабочие дни мая, он получил бы зарплату больше, чем в других месяцах, отмечает «Рамблер». Получается, что с финансовой точки зрения брать отпуск в мае невыгодно.

Лучше взять отпуск в месяце с минимальным количеством выходных и праздничных дней и максимальным количеством рабочих дней, пишет «Бухгалтерия.ру».

Рассмотрим это на конкретных примерах.

1. Отпуск приходится на дни майских праздников

Сотрудник решил взять отпуск на две недели с 4 мая 2022 года. Поскольку 1-3 мая — нерабочие дни, отдыхать он фактически начнет с первого дня месяца. В количестве дней отдыха работник выигрывает.

Теперь посмотрим на ситуацию с финансовой точки зрения. Будем исходить из того, что ежемесячная зарплата работника составляет 50 000 рублей, а расчетный период отработан полностью.

Таким образом, заработок на расчетный период будет равен 600 000 рублей (50 000 рублей умножили на количество месяцев в году).

Средний дневной заработок в этом случае равняется 1706,48 рубля (600 000 рублей : 12 месяцев : 29,3 дня).

На время отпуска приходится один праздничный нерабочий день – 9 мая, поэтому сотруднику нужно оплатить не 14, а 13 календарных дней отпуска.

В этом случае отпускные будут составлять 22 184,24 рубля (1706,48 рубля × 13 дней).

За счет праздничного дня отпуск будет продлен, и сотрудник должен будет выйти на работу 20 мая.

Зарплата за оставшийся период месяца (восемь рабочих дней) составит 22 222,22 рубля (50 000 рублей : 18 рабочих дней × 8 дней).

Всего за май работнику будет начислено 44 406,46 рубля (22 184,24 рубля + 22 222,22 рубля).

Анатолий Жданов / ТАСС

2. Сотрудник берет отпуск в августе, а не в мае

Сотрудник полностью отработал май и решил взять отпуск с 1 по 14 августа 2022 года.

В этом случае ему выплатят отпускные в размере 23 890,72 рубля (1706,48 рубля × 14 дней).

В августе общее количество рабочих дней – 23, из них отработано 13.

Зарплата за август составит 28 260,87 рубля (50 000 рублей : 23 рабочих дня × 13 дней).