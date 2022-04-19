Как будут оплачивать работу в майские праздники в 2022 году

В этом году на майские выходные не будут распространяться ограничения, связанные с коронавирусом. Life разбирался, как это отразится на оплате труда в праздники.

Согласно производственному календарю на 2022 год, на дни отдыха приходится период с 30 апреля по 3 мая. Следующие выходные и праздничные дни — с 7 по 10 мая. Однако в предыдущие два года из-за пандемии власти вводили нерабочие дни, поэтому россияне в 2020 году отдыхали до 11 мая включительно, в 2021 году — до 10 числа этого месяца. Работодатели должны были оплатить сотрудникам вынужденный простой. Сокращать зарплату было запрещено. В этом году коронавирусные ограничения не действуют.

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В 2022 году майские праздничные выходные будут оплачивать на основании ст. 153 ТК РФ. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, заявил адвокат, руководитель уголовно-правового направления Юридической группы «Совет» Кирилл Акборисов. Однако Минтруд поясняет, что вместо двойной оплаты труда работник может взять отгул. Привлечение сотрудника к труду в праздничные дни разрешено только с его письменного согласия.

«Привлечь к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, можно только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом такие сотрудники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день», — отметил Акборисов.

Порядок оплаты в мае будет таким же, как и в другие праздники, заявила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, оплату труда необходимо произвести накануне, пояснила она.

Сдельщики должны получить за труд не менее чем по двойным сдельным расценкам, работники, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, отметила юрист.

«Если вас просят поработать дистанционно, то здесь следует иметь в виду, что это такая же работа, как и выход в офис. Оплачиваться она должна по тем же тарифам, что и офисная, то есть как минимум в двойном размере. Для того чтобы гарантированно получить положенные деньги за работу в праздники, необходимо позаботиться о том, чтобы оформить внеплановый труд документально», — подчеркнул старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.