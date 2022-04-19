У россиян возникли сложности с покупкой наличной валюты

В первый день возобновления продажи наличной валюты в коммерческих банках, 18 апреля, приобрести ее оказалось сложно, особенно по биржевому курсу, выяснил «Коммерсантъ». Во многих отделениях наличные просто отсутствовали, в других их предлагали только премиальным клиентам, а в небольших кредитных организациях курс на четверть превышал биржевой. По мнению журналистов, такая ситуация сложилась из-за дефицита наличной валюты после введения ограничений на ввоз банкнот в Россию, а также в связи с нежеланием граждан нести средства в долларах и евро в банки.

Корреспонденты газеты посетили ряд отделений крупных банков в разных районах Москвы — в офисах Сбербанка, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанка, Альфа-банка, РСХБ, Совкомбанка, «Зенита», ЮниКредит Банка и других валюты не оказалось. Сотрудники некоторых из них пообещали, что валюта появится на следующей неделе или после 20 апреля, а где-то предлагали конвертировать в валюту деньги со счета. Журналисты также отметили, что табло с курсами валют в большинстве офисов были отключены или транслировали другую информацию.

В офисах Сбербанка сообщили, что на данный момент валюту могут купить только клиенты «СберПремьер». Небольшие банки и отдельные обменные пункты тем не менее все же предлагали к продаже наличные в объеме до 1 тысячи долларов, но доллар там стоил около 100 рублей, а евро — примерно 110 рублей. В то же время на Мосбирже 18 апреля сделки с долларом заключались по 78,7-81 рублю, с евро — по 81,4-86 рублей.

Ранее, 18 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала постепенный отказ от валютных ограничений, введенных после начала спецоперации на Украине. В частности, регулятор рассматривает возможность сделать более гибкой продажу валютной выручки экспортерами — сейчас такие компании обязаны обменивать на рубли 80 процентов от общего ее объема. Банк России пока не может отказаться от всех элементов валютного контроля, но продолжит ослаблять его, подчеркнула председатель ЦБ.

Банк России с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.

Как сообщалось ранее, с 18 апреля этого года банки смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы финучреждений, начиная с 9 апреля 2022 года. Временный порядок операций с наличной валютой был введен 9 марта и действует до 9 сентября. О смягчении временного порядка регулятор сообщил 8 апреля.

Кроме того, ранее в этом месяце Банк России отменил комиссию за покупку валюты на бирже. Теперь не надо платить обязательные 12 процентов за биржевые сделки с долларами и евро.

С понедельника, 18 апреля, граждане могут покупать наличную валюту в банках. Мера касается лишь тех долларов и евро, которые поступили в банки с 9 апреля. Запрет Банка России на продажу наличной валюты населению действовал с 9 марта, но покупать валюту у граждан или привлекать ее в виде вкладов банки имели право. Как отреагировал спрос на перемены на рынке наличной валюты? Подробности — в материале NEWS.ru

Инвесторы-физики на трейдинговых ресурсах утром активно прогнозировали, за сколько же можно будет купить вечнозеленый по формуле кеш за кеш: некоторые называли курс по 110 рублей за доллар, кто-то — поменьше. Обход банков в Москве в районе метро «Тульская» показал, что курс оказался существенно ниже прогнозируемого инвесторами-физиками. И не было заметно не только очередей, но и желающих купить или продать валюту.

При этом в отделении ВТБ нельзя было купить валюту, а можно было только продать по 82,505 доллары и по 89 евро, о чем информировало табло валютных курсов. Аналогично в Россельхозбанке, только курс там был другой — 78,6 и 80,55 соответственно. «Пока так работаем», — пожимали плечами сотрудники этих банков на вопрос NEWS.ru.

В Фора-Банке курс был 99/78,6 руб. за доллар и 107/81,7 руб. за евро, в Росбанке — 95/65 и 100/70 (в онлайн-банке Росбанка курс был 84,92/73,8 и 88,4/76,78), в банке «Авангард» — 91,5/78,5 и 97,5/81,5, а в обменнике по соседству — 92/80 и 97/83. В офисе Альфа-Банка на Тульской не было валютообменных операций.

В онлайн-приложении Сбербанка валюту можно было приобрести по курсу 86,75/75,29 руб. за доллар и 90,97/78,91 руб. за евро соответственно.

С 18 апреля в соответствии с решением ЦБ Сбербанк приступил к продаже гражданам наличной валюты, которая поступила в кассы банка начиная с 9 апреля 2022 года. Клиенты могут приобрести в крупных отделениях банка доллары США и евро при условии их наличия в кассах. Адреса офисов, в которых продается наличная валюта, есть на официальном сайте банка, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе «Сбера».

На сайте ВТБ предварительный расчет на онлайн-калькуляторе показывал курс 95,55/80 и 98,55/83,5. В онлайн-приложении Альфа-Банка курс был 83/78,7 по доллару и 88,7/82,70 по евро. При этом на бирже через приложение «Альфа-директ» можно было купить доллары по 79 (плюс-минус) руб., а евро за 85 руб., продать на двадцать-тридцать копеек дешевле.

По мнению депутата Госдумы от Партии Роста Оксаны Дмитриевой, разрешение банкам продавать валюту населению — это не хорошо и не плохо, это нормально. Плохо, когда на финансовом рынке происходят разного рода колебания в отсутствие стабильных правил игры. Такие вещи на руку только спекулянтам, которые обладают инсайдерской информацией.

Еще один сохраняющийся негативный для экономики фактор — это высокая учетная ставка, которую держит Центробанк. Она не дает развивать импортозамещение. От этого страдают предприятия, которые не являются системообразующими, так как не могут кредитоваться для развития производства, а это, в свою очередь, тормозит развитие экономики, — сказала NEWS.ru Оксана Дмитриева.

Член политсовета Свердловского областного отделения Партии Роста, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко увидел в текущей ситуации риск сильного укрепления рубля.

Мы видели его неделю назад даже по 70 за доллар. Все из-за ограничений, введенных ЦБ. Поэтому он начал эти ограничения снимать. И мы сразу увидели ослабление рубля к доллару. Но пока экспортеров заставляют продавать 80 процентов выручки, рубль будет достаточно сильным, слишком уж дорогое сейчас сырье. Не сможет упасть ниже 80–85. Но государству нужно верстать бюджет, — сказал NEWS.ru Алексей Головченко.

Он предположил, что, скорее всего, «скоро увидим снижение норм продажи валюты экспортерами до 50–60 процентов. И тогда можно ждать рубль и по 90». По словам Алексея Головченко, бюджету нужен рубль более слабый, чем сейчас, но не слишком, не по 100. Во-первых, 100 рублей за доллар — это ментально не очень хорошо...

Мы помним шутки про 100 рублей за доллар. Да и инфляцию никто не отменял. Сейчас у нас годовая инфляция уже около 17 процентов. При слишком слабом рубле может быть и 30 процентов. А это уже недопустимо. Поэтому государство будет маневрировать курсом. Думаю, реальность — доллар по 90, — добавил Алексей Головченко.

По мнению руководителя регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадима Ковригина, ЦБ постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке, которые были введены, чтобы сдержать паническое падение рубля. Февральское падение было именно таким — из-за ситуации неопределённости в условиях начавшейся спецоперации, ограничений для иностранных инвесторов многие начали распродавать рубли и на последние деньги приобретать доллары и евро. Введённые жёсткие меры позволили этот спрос охладить.

Больше оснований для сильного падения рубля нет, считает Вадим Ковригин. Российская экономика стала более диверсифицированной, а нефтяные котировки находятся на высоких исторических уровнях.

Из-за постепенной отмены ограничений на валютные операции рубль может немного скорректироваться — не больше чем на 5–10 процентов стать ниже текущих уровней. Ожидаю доллар к лету на уровне 84–88 руб., — cказал NEWS.ru Вадим Ковригин.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев написал у себя в аккаунте соцсети, что сегодняшнее «возвращение к нормальности» позволит окончательно стабилизировать курс.

Уже через неделю средний курс продажи может опуститься до 82–84 рублей при сохранении относительно стабильного курса на валютной бирже, — предположил Владислав Иноземцев.

По мнению экспертов, динамику курса в ближайшее время будут определять возможность снижения порога продажи экспортерами доли валютной выручки и снижение объема российского экспорта, а также геополитическая ситуация в мире.

ЦБ РФ разрешил банкам продавать с 18 апреля наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022. Как передают корреспонденты ТАСС, ситуация в пунктах обмена валюты в Москве и других городах России спокойная. При этом они выяснили, что не все кредитные организации продают валюту.

Так, в Москве обменники на Кутузовском проспекте в районе домов 24 корпус 1, 25, 26 корпус 1, работают, но валюту клиентам не продают, не наблюдается и ажиотажа около них. Обменники покупают здесь евро по 98 руб., продают по 120 руб., доллар США - по 86 руб. и 99 руб. соответственно. В одном из московских отделений Сбербанка корреспонденту ТАСС продали доллары, но евро, как сообщили, разобрали еще с утра. В расположенном в районе Теплого стана отделении Сбербанка наличную валюту не продают, очередей нет, советовали обратиться в другое отделение банка. Также, например, в службе поддержки банка ВТБ сказали, что пока информации о старте продаж наличной валюты в офисах не было.

В Санкт-Петербурге в популярном среди горожан центре обмена СКВ "Лиговский" в Лиговском переулке очередей на покупку в первой половине дня не наблюдалось. Как рассказал ТАСС сотрудник компании, клиенты приходят с утра, но ажиотажа нет. В полдень по московскому времени здесь доллар США можно было купить за 99 руб., а евро - за 109 руб.

В отделении банка ВТБ на улице Большая Конюшенная также не отмечено какого-либо ажиотажа. Как рассказала ТАСС сотрудница банка, отделение работает в штатном режиме. Повышенного спроса на валютные операции не заметили и в отделении Сбербанка на пересечении Невского проспекта и улицы Казанской: его сотрудники также подтвердили отсутствие очередей в первой половине дня.

Спрос на наличную валюту в других городах и регионах

Также спокойная ситуация со спросом на покупку наличной валюты наблюдается в других городах и регионах России. Как передает корреспондент ТАСС, в одном из отделений Сбербанка в центре Екатеринбурга ажиотажа на обмен валюты не отмечено. Согласно информации, размещенной на табло обменника, купить доллар можно за 88,33 руб., продать - за 75,69 руб., купить евро - за 94,22 руб., продать - за 80,90 руб.

Как рассказали в офисе Сбербанка в Томске, за обменом валюты сегодня обращались два человека, один обменивал доллары, другой - евро. Ограничений на выдачу валюты в одни руки не вводилось. Очередей в отделении корреспондент ТАСС также не увидел, офис был полупустым.

Очередей за валютой не заметили и в одном из крупнейших офисов "Сбера" в Новосибирске. Однако, как пояснила корреспонденту кассир банка, повышенный спрос был в первой половине дня. Так, к 16:00 (12:00 мск) в кассе отделения остались только 29 долларов США, а также крупные купюры евро. Сколько изначально было предоставлено банкнот в кассу отделения уточнить в банке отказались, однако сказали, что за валютой можно прийти на следующий день.

В Казани, как сообщили корреспонденту ТАСС, в офисах Сбербанка и "Ак Барс банка" на данный момент продажа валюты не производится. Сотрудники Сбербанка уточнили, что ожидают старт продаж сегодня-завтра, однако точные сроки назвать затруднились. На горячей линии банка "Открытие" корреспонденту сообщили, что офисы в Казани продают валюту по курсу 90,30 руб. Однако доступная к покупке сумма зависит от наличия денежных средств в кассах. Это же подтвердили сотрудники одного из офисов "Открытия" в Советском районе города, уточнив, что при покупке крупной суммы требуется сделать заказ заранее. Как отметил корреспондент, днем в понедельник очередей за данной операцией не наблюдается.

В отделениях банков, которые посетили корреспонденты ТАСС на Кубани, ажиотажа на обмен валют не наблюдается. Очередей нет в банках Лазаревского района Сочи. В Краснодаре люди в банках присутствуют, однако, в основном по другим вопросам, не для обмена валюты.

Приморский край

Крупнейшие банки Приморского края к вечеру понедельника не отмечали ажиотажного спроса на наличную валюту и очередей на ее покупку в отделениях, сообщили ТАСС представители трех крупнейших банков региона.

"Согласно рекомендациям Центробанка мы открыли продажу валюты, но только той, которая пришла в кассы с 9 апреля. В связи с этим в конкретных отделениях могут быть ограничения пока не восстановится постоянный двусторонний процесс купли-продажи. Сегодня все проходит штатно, мы обслуживаем всех клиентов в обычном режиме, ажиотажа нет", - рассказал представитель банка "Приморье".

Такую же ситуацию описали и в пресс-службе "Примсоцбанка". Там отметили, что в некоторых кассах наличной валюты может не оказаться, но в целом продажа в течение всего дня идет штатно.

Калининград

В Калининграде в отделении Сбербанка на улице 9 апреля около 11:00 по местному времени очереди на обмен валюты не было. В кассе отделения банка корреспонденту ТАСС сообщили, что валюту пока не продают и сроки начала продажи уточнить не могут. В банке при этом, согласно данным на электронном табло, можно было продать доллары по курсу 74,79 руб., евро - по курсу 79,32 руб. Снять рублевый эквивалент валюты со счета в банке предлагали по курсу 80,04 руб. за доллар США и 87,07 руб. за евро.

В отделении ВТБ в центре Калининграда на Ленинском проспекте корреспондент также не смог купить валюту. Кассир в банке сообщил, что валюту "пока не продают, а ее продажи, возможно, начнутся после 20 апреля". Продать наличные доллары в отделении банка клиентам предлагали по 82,50 руб., евро - по 89 руб.

Как прошел первый день, когда в российских банках теоретически можно было купить наличную валюту? С понедельника ЦБ снял ограничения на продажу наличных долларов и евро. Однако банки могли продавать только тот кеш, который поступил к ним в кассы после 9 апреля. И ничего неожиданного не произошло.

Накануне снятия ограничений эксперты выражали общее мнение, согласно которому, у россиян не было повода массово понести наличную валюту в банки на прошлой неделе. Они и не понесли. В каких-то банках в понедельник Business FM говорили, что еще не получили от руководства распоряжений на начало продажи валюты клиентам. Где-то говорили, что продавать доллары они готовы, но долларов нет. Где-то была тысяча долларов или евро, где-то пять тысяч, где-то три. Обзвонив примерно десяток банков, редакция не нашла ни одного, в котором можно было бы прийти и купить 10 тысяч долларов.

В некоторых СМИ появились заголовки из серии: «Ажиотажного спроса на наличную валюту в России не наблюдается». Заголовки такого рода независимый аналитик Тимур Нигматуллин комментирует так: «Разрешили продавать то, что есть в кассе, а в кассе ничего не было. Было бы странно стоять в очереди к банкомату, где нет денег».

Банки, у которых было по тысяче или чуть больше в долларах или евро, предлагали их по курсу 94 рубля за доллар и около 104 за евро. Где-то евро покупали за 98 рублей, а продавали по 120 рублей, доллар США — 86 покупка, 99 продажа.

При том, что официальный курс на понедельник был 80 рублей 4 копейки, евро 87 рублей 7 копеек. Курс в банковских обменниках был гораздо ближе к курсу черного рынка. В телеграме валюту предлагали по курсу около 90 рублей за доллар и около 100 за евро. В этом нет ничего удивительного, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал» Владимир Брагин:

«Действительно, получается ситуация такая довольно странная, потому что по безналичным расчетам сейчас на рынке объективный избыток валюты, но что будет с наличной валютой, не совсем понятно. В данном случае, конечно, может быть, вообще будут формироваться два рынка. Наличного доллара или евро и безналичного, и курс будет очень сильно отличаться».

Потому что валютная выручка экспортеров безналичная, а наличные доллары и евро в Россию больше не поставляются. Другими словами, за базу мы берем объем кеша в стране на начало марта, а дальше — только вычитаем то, что кто-то перевел родственникам за границу или потратил как-то еще.

Большинство россиян не собираются покупать иностранную валюту, несмотря на то, что временные ограничения на ее продажу в банках были сняты 18 апреля. Более того, ради этого граждане не намерены обращаться на "черный рынок". Об этом свидетельствует опрос, проведенный банком "Открытие".

"К покупке валюты на "черном рынке" большинство россиян относятся негативно. 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на "черном рынке", если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро", - приводит результаты опроса ТАСС.

Кроме того, валютные ограничения, введенные Банком России для стабилизации ситуации на финансовом рынке в марте, такие как ограничение на вывоз крупных сумм и на снятие валюты со счетов, не вызвали у граждан каких-либо негативных эмоций: 54% респондентов к ограничениям отнеслись нейтрально, еще 30% заявили, что поддерживают их и понимают, что это вынужденная мера.

Валютный контроль в России был усилен после 24 февраля, когда наблюдался резкий отток иностранного капитала из России. Банк России в течение более чем месяца ограничивал различного рода операции на биржевых торгах, а также вводил запрет на продажу иностранной валюты в обменниках банков наличными. Часть ограничений продолжает действовать.

У большей части россиян нет запасов наличной валюты. Это следует из опроса, проведенного банком «Открытие».

«45% россиян имеют запасы наличной валюты, у 55% ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52%) и на Урале (49%), меньше всего на Северном Кавказе (32%). Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72%) и евро (35%). Наличные юани есть у 6% опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3%», — передает ТАСС данные опроса.

Отмечается, что опрос проводился 8—14 апреля методом онлайн-интервью. Были опрошены тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.