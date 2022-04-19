Сборы с богатых россиян взлетели в 3 раза

Сбор налогов с богатых россиян взлетел в 2,9 раза, то есть почти на 200 процентов за первый квартал года, говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15 процентов.

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Всего за март с богатых россиян собрали 500 миллиардов рублей, это на 21,3 процента больше показателей марта 2021 года. За первый квартал бюджет получил 1,2 триллиона рублей. Самый большой прирост отчислений зафиксирован в Центральном федеральном округе (лидеры — Москва и Брянская область), в Северо-Западном (основные поступления — из Санкт-Петербурга и Вологодской области) и в Сибирском федеральном округе (лидеры— Иркутская область и Красноярский край).

Наиболее прибыльными отраслями для российского бюджета стали обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность.