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43 минуты назад

Как активировать карту магнит: варианты и подробная инструкция

Елена Прошина

Многие сетевые магазины предлагают покупателям карты лояльности, дающие дополнительные скидки и доступ к специальным акциям. Сегодня «Рамблер» расскажет, как активировать карту магнит и какие преимущества она дает.

Как активировать карту магнит: варианты и подробная инструкция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карта «Магнита»: преимущества

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Карты лояльности «Магнит» позволяют получать бонусы за покупки, копить бонусы, тратить их на покупки и получать дополнительные скидки.

Один бонус на карточке «Магнита» равняется одному рублю. В течение первого месяца использования на карточку начисляются бонусы-поощрения в размере +0,5%. Премиум-бонус в 2% будет приходить, если покупать продукцию из премиальной категории. Бонусы можно потратить в течение 12 месяцев после их зачисления.

Что еще нужно знать:

  • За покупки в день рождения (также за три дня и три дня после) на карты лояльности приходят двойные бонусы.
  • Карта действует во всей сети «Магнита» - магазинах «Магнит у дома», в гипермаркетах, в «Магнит-Косметик», «Магнит-Аптека» и в «Магните Семейном».
  • За активное участие в акциях присуждаются дополнительные баллы.
  • Владельцам карт приходят персонализированные предложения, составленные с учетом их любимых покупок и интересов.
  • Вся информация о ваших покупках в «Магните» (суммы, чеки) привязана к карте и легко проверяется в личном кабинете.
  • Привязать к своему счету можно одну пластиковую и одну виртуальную карту.
  • Карты лояльности «Магнита»: как получить и как пользоваться.

Карту «Магнита» можно купить за девять рублей/получить бесплатно и затем зарегистрировать ее или сразу создать виртуальную карточку.

Бесплатно пластиковую карту можно получить при выполнении ряда условий (их уточнят на кассе в магазине), а оформление карты онлайн всегда бесплатно в приложении «Магнита».

Начать копить баллы вы сможете сразу после того, как активация карты « магнит» будет пройдена. Что делать, чтобы получить баллы:

Если у вас пластик, покажите карту кассиру, он просканирует штрих-код и баллы поступят на ваш счет.

Если карточка виртуальная, на кассе нужно показывать ее QR-код из мобильного приложения.

Как активировать карту « магнит»

Предусмотрены такие варианты активации:

Через сайт moy.magnit.ru.

  • Откройте сайт и нажмите кнопку «Активировать» в правой части в самом верху.
  • Кликните на кнопку «Присоединяйся к нам».
  • Перейдите в раздел «Данные карты лояльности» и введите номер из 16 цифр, нанесенный на вашу пластиковую карту.
  • Введите имя и дату рождения и другие необходимые данные, чтобы получать подарки и бонусы.
  • Подтвердите номер своего мобильного.
  • Готово! Карта активирована и готова к использованию.

Через мобильное приложение.

  • Скачайте приложение «Магнита» в App Store или Google play.
  • Откройте приложение и выберите свой регион.
  • Нажмите на кнопку активировать.
  • Заполните графы с персональными данными, включая имя и дату рождения.
  • Введите номер карты.
  • Придумайте пароль.
  • активация карты « магнит пройдена!

С помощью отправки СМС на короткий номер.

  • Укажите в СМС номер вашей пластиковой карты, имя и дату рождения. Всю информацию необходимо ввести через пробел.
  • Отправьте получивший текст на номер 9002.
  • Дождитесь, пока придет СМС-подтверждение - оно означает, что карта активирована.

По звонку на горячую линию.

  • Позвоните на 8-800-200-90-02 (за звонок по России платить не придется).
  • Продиктуйте оператору номер карты, имя и дату рождения.
  • После завершения звонка вам придет СМС-подтверждение. Активация пройдена.

В случае с виртуальной картой:

  • Скачайте приложение «Магнита» на смартфон.
  • Запросите оформление виртуальной карты, кликнув по кнопке «Выпустить».
  • Укажите личные данные, имя и дату рождения.
  • Придумайте пароль.
  • Подтвердите номер мобильного.
  • Карта будет готова и активирована моментально, все функции у нее такие же, как и у пластика.

Почему не удается зарегистрировать пластик

Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного введенного номера карты. Еще один возможной вариант - к вашему номеру уже привязана карта, новую добавить не удастся. Если не один из этих вариантов к вам не относится, стоит обновить приложение.

Личный счет,"Магнит",Google,
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