Как активировать карту магнит: варианты и подробная инструкция

Многие сетевые магазины предлагают покупателям карты лояльности, дающие дополнительные скидки и доступ к специальным акциям. Сегодня «Рамблер» расскажет, как активировать карту магнит и какие преимущества она дает.

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Карта «Магнита»: преимущества

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Карты лояльности «Магнит» позволяют получать бонусы за покупки, копить бонусы, тратить их на покупки и получать дополнительные скидки.

Один бонус на карточке «Магнита» равняется одному рублю. В течение первого месяца использования на карточку начисляются бонусы-поощрения в размере +0,5%. Премиум-бонус в 2% будет приходить, если покупать продукцию из премиальной категории. Бонусы можно потратить в течение 12 месяцев после их зачисления.

Что еще нужно знать:

За покупки в день рождения (также за три дня и три дня после) на карты лояльности приходят двойные бонусы.

Карта действует во всей сети «Магнита» - магазинах «Магнит у дома», в гипермаркетах, в «Магнит-Косметик», «Магнит-Аптека» и в «Магните Семейном».

За активное участие в акциях присуждаются дополнительные баллы.

Владельцам карт приходят персонализированные предложения, составленные с учетом их любимых покупок и интересов.

Вся информация о ваших покупках в «Магните» (суммы, чеки) привязана к карте и легко проверяется в личном кабинете.

Привязать к своему счету можно одну пластиковую и одну виртуальную карту.

Карты лояльности «Магнита»: как получить и как пользоваться.

Карту «Магнита» можно купить за девять рублей/получить бесплатно и затем зарегистрировать ее или сразу создать виртуальную карточку.

Бесплатно пластиковую карту можно получить при выполнении ряда условий (их уточнят на кассе в магазине), а оформление карты онлайн всегда бесплатно в приложении «Магнита».

Начать копить баллы вы сможете сразу после того, как активация карты « магнит» будет пройдена. Что делать, чтобы получить баллы:

Если у вас пластик, покажите карту кассиру, он просканирует штрих-код и баллы поступят на ваш счет.

Если карточка виртуальная, на кассе нужно показывать ее QR-код из мобильного приложения.

Как активировать карту « магнит»

Предусмотрены такие варианты активации:

Через сайт moy.magnit.ru.

Откройте сайт и нажмите кнопку «Активировать» в правой части в самом верху.

Кликните на кнопку «Присоединяйся к нам».

Перейдите в раздел «Данные карты лояльности» и введите номер из 16 цифр, нанесенный на вашу пластиковую карту.

Введите имя и дату рождения и другие необходимые данные, чтобы получать подарки и бонусы.

Подтвердите номер своего мобильного.

Готово! Карта активирована и готова к использованию.

Через мобильное приложение.

Скачайте приложение «Магнита» в App Store или Google play.

Откройте приложение и выберите свой регион.

Нажмите на кнопку активировать.

Заполните графы с персональными данными, включая имя и дату рождения.

Введите номер карты.

Придумайте пароль.

активация карты « магнит пройдена!

С помощью отправки СМС на короткий номер.

Укажите в СМС номер вашей пластиковой карты, имя и дату рождения. Всю информацию необходимо ввести через пробел.

Отправьте получивший текст на номер 9002.

Дождитесь, пока придет СМС-подтверждение - оно означает, что карта активирована.

По звонку на горячую линию.

Позвоните на 8-800-200-90-02 (за звонок по России платить не придется).

Продиктуйте оператору номер карты, имя и дату рождения.

После завершения звонка вам придет СМС-подтверждение. Активация пройдена.

В случае с виртуальной картой:

Скачайте приложение «Магнита» на смартфон.

Запросите оформление виртуальной карты, кликнув по кнопке «Выпустить».

Укажите личные данные, имя и дату рождения.

Придумайте пароль.

Подтвердите номер мобильного.

Карта будет готова и активирована моментально, все функции у нее такие же, как и у пластика.

Почему не удается зарегистрировать пластик