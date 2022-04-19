Как активировать карту магнит: варианты и подробная инструкция

Многие сетевые магазины предлагают покупателям карты лояльности, дающие дополнительные скидки и доступ к специальным акциям. Сегодня «Рамблер» расскажет, как активировать карту магнит и какие преимущества она дает.
Карта «Магнита»: преимущества
Карты лояльности «Магнит» позволяют получать бонусы за покупки, копить бонусы, тратить их на покупки и получать дополнительные скидки.
Один бонус на карточке «Магнита» равняется одному рублю. В течение первого месяца использования на карточку начисляются бонусы-поощрения в размере +0,5%. Премиум-бонус в 2% будет приходить, если покупать продукцию из премиальной категории. Бонусы можно потратить в течение 12 месяцев после их зачисления.
Что еще нужно знать:
- За покупки в день рождения (также за три дня и три дня после) на карты лояльности приходят двойные бонусы.
- Карта действует во всей сети «Магнита» - магазинах «Магнит у дома», в гипермаркетах, в «Магнит-Косметик», «Магнит-Аптека» и в «Магните Семейном».
- За активное участие в акциях присуждаются дополнительные баллы.
- Владельцам карт приходят персонализированные предложения, составленные с учетом их любимых покупок и интересов.
- Вся информация о ваших покупках в «Магните» (суммы, чеки) привязана к карте и легко проверяется в личном кабинете.
- Привязать к своему счету можно одну пластиковую и одну виртуальную карту.
- Карты лояльности «Магнита»: как получить и как пользоваться.
Карту «Магнита» можно купить за девять рублей/получить бесплатно и затем зарегистрировать ее или сразу создать виртуальную карточку.
Бесплатно пластиковую карту можно получить при выполнении ряда условий (их уточнят на кассе в магазине), а оформление карты онлайн всегда бесплатно в приложении «Магнита».
Начать копить баллы вы сможете сразу после того, как активация карты « магнит» будет пройдена. Что делать, чтобы получить баллы:
Если у вас пластик, покажите карту кассиру, он просканирует штрих-код и баллы поступят на ваш счет.
Если карточка виртуальная, на кассе нужно показывать ее QR-код из мобильного приложения.
Как активировать карту « магнит»
Предусмотрены такие варианты активации:
Через сайт moy.magnit.ru.
- Откройте сайт и нажмите кнопку «Активировать» в правой части в самом верху.
- Кликните на кнопку «Присоединяйся к нам».
- Перейдите в раздел «Данные карты лояльности» и введите номер из 16 цифр, нанесенный на вашу пластиковую карту.
- Введите имя и дату рождения и другие необходимые данные, чтобы получать подарки и бонусы.
- Подтвердите номер своего мобильного.
- Готово! Карта активирована и готова к использованию.
Через мобильное приложение.
- Скачайте приложение «Магнита» в App Store или Google play.
- Откройте приложение и выберите свой регион.
- Нажмите на кнопку активировать.
- Заполните графы с персональными данными, включая имя и дату рождения.
- Введите номер карты.
- Придумайте пароль.
- активация карты « магнит пройдена!
С помощью отправки СМС на короткий номер.
- Укажите в СМС номер вашей пластиковой карты, имя и дату рождения. Всю информацию необходимо ввести через пробел.
- Отправьте получивший текст на номер 9002.
- Дождитесь, пока придет СМС-подтверждение - оно означает, что карта активирована.
По звонку на горячую линию.
- Позвоните на 8-800-200-90-02 (за звонок по России платить не придется).
- Продиктуйте оператору номер карты, имя и дату рождения.
- После завершения звонка вам придет СМС-подтверждение. Активация пройдена.
В случае с виртуальной картой:
- Скачайте приложение «Магнита» на смартфон.
- Запросите оформление виртуальной карты, кликнув по кнопке «Выпустить».
- Укажите личные данные, имя и дату рождения.
- Придумайте пароль.
- Подтвердите номер мобильного.
- Карта будет готова и активирована моментально, все функции у нее такие же, как и у пластика.
Почему не удается зарегистрировать пластик
Чаще всего проблемы возникают из-за неправильного введенного номера карты. Еще один возможной вариант - к вашему номеру уже привязана карта, новую добавить не удастся. Если не один из этих вариантов к вам не относится, стоит обновить приложение.