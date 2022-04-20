ЦБ продлил срок действия нулевых тарифов на переводы в СБП

Срок действия нулевых тарифов для российских банков при осуществлении переводов между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона продлен на два года решением совета директоров Банка России.

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Как говорится в сообщении регулятора, теперь нулевые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года. По оценкам ЦБ, это позволит банкам держать тарифы на переводы в СБП для своих клиентов на минимуме.

Льготный период будет действовать в том числе на переводы граждан в свою пользу на специальный счет оператора финансовой платформы.