ЦБ продлил срок действия нулевых тарифов на переводы в СБП

Срок действия нулевых тарифов для российских банков при осуществлении переводов между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона продлен на два года решением совета директоров Банка России.
Как говорится в сообщении регулятора, теперь нулевые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года. По оценкам ЦБ, это позволит банкам держать тарифы на переводы в СБП для своих клиентов на минимуме.
Льготный период будет действовать в том числе на переводы граждан в свою пользу на специальный счет оператора финансовой платформы.
Сегодня перевод со счета физлица на счет другого физлица через СБП обходится без комиссий при сумме операций до 100 тысяч рублей в месяц. В случае превышения этого порога взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода. Максимальный уровень комиссии вне зависимости от размера перевода ограничен полутора тысячами рублей.