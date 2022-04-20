Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
2 часа назад

ЦБ обнулил тарифы на переводы в Системе быстрых платежей до июля 2024 года

Российская Газетаиещё 1

Срок действия нулевых тарифов для российских банков при осуществлении переводов между гражданами через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона продлен на два года решением совета директоров Банка России.

ЦБ продлил срок действия нулевых тарифов на переводы в СБП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении регулятора, теперь нулевые тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года. По оценкам ЦБ, это позволит банкам держать тарифы на переводы в СБП для своих клиентов на минимуме.

Льготный период будет действовать в том числе на переводы граждан в свою пользу на специальный счет оператора финансовой платформы.

Сегодня перевод со счета физлица на счет другого физлица через СБП обходится без комиссий при сумме операций до 100 тысяч рублей в месяц. В случае превышения этого порога взимается комиссия не более 0,5% от суммы перевода. Максимальный уровень комиссии вне зависимости от размера перевода ограничен полутора тысячами рублей.

Личный счет,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители