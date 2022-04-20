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49 минут назад

Россиянам начали предлагать дистанционное оформление Visa и Mastercard

Мария Иванова

Россиянам начали предлагать дистанционное оформление банковских карт в Казахстане, Узбекистане, Сербии, США и других странах за плату от пяти до 25 тысяч рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, чем может грозит удаленное оформление карты.

Россиянам начали предлагать дистанционное оформление Visa и Mastercard
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне украинского кризиса США, ЕС, Британия и другие западные страны ввели против России обширные санкции. Многие иностранные компании приостановили свою работу в РФ, платежные системы Visa и Mastercard сделали это 10 марта.

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Сейчас выпущенными в России картами Visa и Mastercard нельзя расплачиваться за рубежом - как в офлайне, так и в интернет-магазинах. СМИ писали, что россиянам начали предлагать «банковский туризм» - поездки в одну из стран СНГ за оформлением местных банковских карт.

Как отмечают «Известия», теперь россияне могут оформить карты и дистанционно. Один из сайтов, найденных газетой, предлагает гражданам РФ карты банков Сербии, Киргизии, Узбекистана и Грузии.

Стоимость оформления карты вместе с доставкой в Москву составит от 20 тыс. рублей, процесс займет как минимум пять рабочих дней. Клиентам обещают мультивалютный счет в евро, долларах и местной валюте.

Клиент должен предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести 30 процентов предоплаты. По словам юристов, эти данные в итоге могут попасть к злоумышленнику, который захочет оформить кредит на человека.

Глава финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева добавила, что служба безопасности иностранного банка может забраковать клиента из РФ. В таком случае компания вряд ли сможет вернуть клиентам предоплату.

Один из Telegram-каналов предлагает оформить россиянам счет в долларах и пластиковую карту в банках Казахстана или Киргизии за 25 тысяч рублей. Услуга предоставляется по договору-оферте. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева предупредила, что в таком случае клиент не сможет потребовать возврата денег, если банк откажет в открытии счета.

Еще один Telegram-канал обещает открыть россиянам виртуальную карту американского банка за пять тысяч рублей. Эту карту можно пополнить, сделав перевод администраторам канала в российский банк. Они обещают, что пополнят виртуальную карту клиента со своих счетов в США. Как отметила Токарева, гарантий, что предоставляющий такие услуги человек не удержит деньги, нет.

Личный счет,Екатерина Токарева,Visa,ЕС,
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