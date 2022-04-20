Что делать в условиях санкций: россиянам дали четыре совета

В условиях санкций, введенных Западом против России, целесообразно задуматься о том, как победить кризис самому. Экономист, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, научному руководителю Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как можно это сделать.

Согласно его прогнозам, санкции продлятся до тех пор, пока Россия не начнет наносить странам-агрессорам ответный ущерб.

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Прежде всего, в текущих условиях нельзя паниковать, заявил экономист. Он высказался о хранении валюты в банках.

«Хранить рубли в банках на депозите с высоким процентом можно. Но понимая, что рост цен все равно будет выше. И ваши деньги будут обесцениваться - просто медленнее, чем под матрасом. Это общая беда нового мира: в прошлом году инфляция в США была выше российской! Причем и официальная, и реальная», - заявил Делягин.

Реальной альтернативой является физическое золото, от 1 грамма, пояснил он, отметив, что НДС на его покупку недавно отменили.

Экономист не ожидает введения запрета на

«хождение» долларов и евро в России. Это обусловлено тем, что властям страны сейчас нужна валюта. Кроме того, Делягин рекомендует всегда иметь «заначку».

«Заначка категорически необходима всегда. В кризисное время она должна удовлетворять минимальные полугодовые потребности вашей семьи, увеличенные на треть: это риски внезапных проблем - болезней, аварий и т. д. Всего на 8 месяцев. И при этом лучше в долларах. Всем, что сверх этого, можно рисковать», - указал эксперт.

Также он рекомендует начать учитывать все свои расходы. Так, целесообразно ежедневно записывать их в специальную книжечку. Раз в неделю следует считать траты, а также понимать, сколько денег было «выкинуто на ветер» и сколько переплачено.

«Когда хотите что-то купить или оплатить какую-то услугу, задавайте себе простой вопрос: можете ли вы без этого обойтись? Если можете, не тратьте деньги», - подчеркнул Делягин.