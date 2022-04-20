ЦБ продлил действие нулевых тарифов на переводы в СБП

Банк России ЦБ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил регулятор.

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«Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)», - говорится в сообщении.

Благодаря данному шагу кредитные организации смогут поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.