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2 часа назад

Бесплатные переводы в СБП для граждан продлили до 2024 года

Лера Букина

Банк России ЦБ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил регулятор.

ЦБ продлил действие нулевых тарифов на переводы в СБП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)», - говорится в сообщении.

Благодаря данному шагу кредитные организации смогут поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки собираются в ближайшие полгода подключиться к приложению «СБПэй», которое даст клиентам возможность оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП) по аналогии с Apple Pay и Google Pay. Это планируют сделать ВТБ, Новикомбанк, ПСБ, УБРиР, «Абсолют», МКБ, РСХБ, Росбанк, «Зенит», «Ренессанс Кредит», МТС-банк и Почта Банк.

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