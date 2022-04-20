Российский дальнобойщик дважды выиграл в лотерею 600 тысяч рублей

Дальнобойщик из Мурманской области дважды выиграл в лотерею по 600 тыс. рублей. Как сообщает «КП», счастливчик из Ревды Евгений Кузьменков рассказал, что давно покупал различные билеты в небольших магазинчиках и на отделениях почты, однако впервые ему крупно повезло лишь в 2018 году.

О своем первом выигрыше он узнал по "смс-ке" — он тогда был в дороге и не мог посмотреть трансляцию.

«Мама смотрела ее по телевизору и не поверила своим глазам, тут же отправила мне фото с экрана, у меня, аж, дыхание перехватило, потом пришел в себя, поверил и подумал, что это чертовски приятно», — вспоминает он.

Тогда он выиграл в лотерею 700 тысяч рублей — после вычета налогов на руках у него осталось 609 тысяч, которые он отдал родителям. Кузьменков подчеркнул, что никому не рассказывал о везении — о победе в розыгрыше знали только жена, сестра и мама.