Пенсионеров ждет прибавка 6000 рублей в мае

Пенсионеров, которым в этом году исполнилось 80 лет, ожидает прибавка к пенсии в мае. Подробности об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, чьи слова цитирует Primpress.

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«По закону о пенсиях после достижения такого возраста фиксированная выплата пенсионера увеличивается вдвое», – рассказал эксперт.

В 2022 году речь идет о прибавке к пенсии в размере 6544 рублей, добавил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Помимо упомянутой выплаты, россияне, отпраздновавшие 80-летие в этом году, могут рассчитывать на доплату со дня рождения в апреле. Так, размер выплаты в мае будет существенно увеличен, отметил специалист в разговоре с Primpress.