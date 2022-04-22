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1 час назад

Пенсионеров ждет прибавка 6000 рублей в мае

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Пенсионеров, которым в этом году исполнилось 80 лет, ожидает прибавка к пенсии в мае. Подробности об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, чьи слова цитирует Primpress.

Пенсионеров ждет прибавка 6000 рублей в мае
Фото: ТАССТАСС

«По закону о пенсиях после достижения такого возраста фиксированная выплата пенсионера увеличивается вдвое», – рассказал эксперт.

В 2022 году речь идет о прибавке к пенсии в размере 6544 рублей, добавил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Помимо упомянутой выплаты, россияне, отпраздновавшие 80-летие в этом году, могут рассчитывать на доплату со дня рождения в апреле. Так, размер выплаты в мае будет существенно увеличен, отметил специалист в разговоре с Primpress.

Ранее Nation News со ссылкой на Союз пенсионеров России о новой выплате, которую могут получить многие пожилые россияне.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,
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