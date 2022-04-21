Россиян предупредили о штрафах после оформления карт зарубежных банков

Член ассоциации юристов Юлия Рамзенкова предупредила россиян о штрафах из-за нарушения налогового законодательства РФ при попытке обойти санкции приобретением карты зарубежного банка. Как сообщает SecretMag, открыть счет в зарубежной финансовой организации может любой россиянин, который не занимает государственную должность, однако гражданин обязан уведомить об этом Федеральную налоговую службу (ФНС).

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За оформлением карт Visa и Mastercard некоторые россияне едут в страны ближнего зарубежья — в основном в Узбекистан, Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию. Другие же пользуются специальными консьерж-сервисами, которые позволяют оформить карту в иностранном банке без личного посещения. Цена на такую услугу начинается от 15 тысяч рублей.

Однако в таком случае гражданин должен уведомить ФНС. Для этого нужно заполнить специальную форму уведомления об открытии счета и направить её в налоговый орган по месту учета. Если реквизиты изменятся, об этом тоже придётся рассказать налоговикам.

«Если гражданин не представит уведомление, не будет соблюдать требования валютного регулирования и налогового законодательства, его могут привлечь к административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ. По данной статье грозит штраф до 5000 рублей. Если уведомление направить с опозданием, то лицу может грозить штраф до 1500 рублей», — отметила Рамзенкова.