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1 час назад

Россиян предупредили о штрафах после оформления карт зарубежных банков

Никита Бородкин

Член ассоциации юристов Юлия Рамзенкова предупредила россиян о штрафах из-за нарушения налогового законодательства РФ при попытке обойти санкции приобретением карты зарубежного банка. Как сообщает SecretMag, открыть счет в зарубежной финансовой организации может любой россиянин, который не занимает государственную должность, однако гражданин обязан уведомить об этом Федеральную налоговую службу (ФНС).

Россиян предупредили о штрафах после оформления карт зарубежных банков
Фото: ТАССТАСС

За оформлением карт Visa и Mastercard некоторые россияне едут в страны ближнего зарубежья — в основном в Узбекистан, Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию. Другие же пользуются специальными консьерж-сервисами, которые позволяют оформить карту в иностранном банке без личного посещения. Цена на такую услугу начинается от 15 тысяч рублей.

Однако в таком случае гражданин должен уведомить ФНС. Для этого нужно заполнить специальную форму уведомления об открытии счета и направить её в налоговый орган по месту учета. Если реквизиты изменятся, об этом тоже придётся рассказать налоговикам.

«Если гражданин не представит уведомление, не будет соблюдать требования валютного регулирования и налогового законодательства, его могут привлечь к административной ответственности по статье 15.25 КоАП РФ. По данной статье грозит штраф до 5000 рублей. Если уведомление направить с опозданием, то лицу может грозить штраф до 1500 рублей», — отметила Рамзенкова.

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Кроме того, в ФНС придется отчитываться обо всех движениях денег по зарубежному банковскому счету. В противном случае нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание в таком случае — до 40% от суммы, которая была не указана в отчете.

Личный счет,ФНС России,Visa,
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