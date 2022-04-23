Стоимость домашнего кулича выросла почти на треть

Делать куличи дома стало дороже, выяснили в исследовательской компании NTech. По словам аналитика Дарьи Акимовой, стоимость изготовления пасхального хлеба возросла более чем на 29% по сравнению с 2021 годом. Из ингредиентов сильнее всего подорожали сахар, мука и сухофрукты. При этом в целом стоимость угощений для праздничного стола за год не изменилась.

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По подсчётам NTech, средняя стоимость домашнего кулича в 2022 году составила 488,6 рубля. В 2021-м пасхальный хлеб обходился в 378,7 рубля. То есть за год цена увеличилась на 29,02%.

Килограмм муки подорожал почти до 57 рублей (+25%), десяток куриных яиц — до 90 рублей (+14%), литр коровьего молока — до 79 рублей (+18%). Средняя цена на 200 г сливочного масла составила 195,4 рубля (+20%), 100 г сахарного песка — 9,1 рубля (+46%), 100 г сухофруктов — 58 рублей (+42%).

Однако угощения для праздничного стола незначительно подешевели и стоят сейчас в среднем 981 рубль против 1000 рублей в 2021 году. В расчёте учитывался готовый кулич, десяток яиц, набор для их окрашивания, свечи, а также ингредиенты для приготовления домашней пасхи, в том числе творог, сливочное масло и сгущёнка.