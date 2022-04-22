В Европе нашли новый способ заморозки активов россиян

Европейские трасты российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, могут заморозить. Об этом сообщают «Ведомости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в апреле властями Евросоюза был выпущен новый регламент, в соответствии с которым европейским управляющим компаниям нельзя иметь дело с российскими клиентами. Это касается как физических лиц, так и юридических.

Есть установка, что уже имеющиеся контакты нужно прекратить к 10 мая. Издание обращает внимание на то, что некоторые управляющие компании и фонды уже разрывают отношения с клиентами из России. В частности, это сделал банк Монако, арестовавший активы лихтенштейнского траста Alpha, связанного с проживающим в США бывшим депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном.

В банке Монако на счетах фонда на момент блокировки находилось около 250 миллионов долларов, которые достались Егиазаряну от продажи столичной гостиницы «Москва».

По словам юристов, опрошенных изданием, ЕС сделал исключение для россиян, у которых есть второе гражданство европейской страны. Им все еще разрешено пользоваться услугами местных трастовых управляющих. Однако за последнее время одновременно несколько стран сообщили, что пересматривают или прекращают программы льготного получения гражданства за инвестиции.