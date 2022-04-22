В России предложили разрешить одной категории россиян не платить за ЖКУ

«Есть поручение президента — это сироты, у кого осталось жилье от родителей, там накапливается задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Совет подготовил законопроект — естественно, сирота не может выплачивать эти деньги, потому что у него просто нет их. Очень важная история, я думаю, что в этом году, в ближайшее время мы должны принять этот законопроект», — подчеркнул глава СПЧ.