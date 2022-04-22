В России предложили разрешить одной категории россиян не платить за ЖКУ

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с инициативой освободить детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, соответствующий законопроект необходимо принять в 2022 году.
«Есть поручение президента — это сироты, у кого осталось жилье от родителей, там накапливается задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Совет подготовил законопроект — естественно, сирота не может выплачивать эти деньги, потому что у него просто нет их. Очень важная история, я думаю, что в этом году, в ближайшее время мы должны принять этот законопроект», — подчеркнул глава СПЧ.
Фадеев указал на важность соблюдения прав очередников на улучшение жилищных условий.
«Здесь система почти везде в регионах непрозрачная, не всегда понятная для граждан. Перемещение очередников в очереди зачастую не имеет ясных для граждан причин», — заявил он.
Идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ одобрил президент РФ Владимир Путин в 2021 году. С предложением внести в законодательство изменения тогда выступила зампредседателя совета Ирина Киркора. Изменения предполагали освобождение детей-сирот от оплаты коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии.