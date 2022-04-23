Где открыть карту UnionPay – список банков и тарифы

Вместо Visa и Mastercard, которые не работают за границей у клиентов из России, можно оформить карты китайской платежной системы UnionPay. Такие пластиковые карточки можно использовать за рубежом и расплачиваться ими в иностранных интернет-магазинах и сервисах. Российские банки выпускают карты, поддерживающие UnionPay. Также есть возможность получения кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay.

Фото: Reuters Reuters

Что такое UnionPay

Видео дня

UnionPay, или Иньлянь — национальная платежная система Китая, созданная в 2002 году и через несколько лет ставшая международной. Карты китайской платежной системы принимаются в 180 странах. Помимо КНР, UnionPay широко распространена в государствах Юго-Восточной Азии, а также в ОАЭ, Турции, странах Персидского залива и некоторых постсоветских республиках (Таджикистан, Узбекистан). Инфраструктура UnionPay в США и Европе развита в меньшей степени, пишет издание banki.ru.

Стоит ли сейчас оформлять карту UnionPay

Как сообщил 20 апреля РБК, UnionPay опасается сотрудничать с рядом крупных российских банков, оказавшихся под санкциями. Об этом изданию рассказали источники, близкие к кредитным организациям или работающие в них. По данным РБК, UnionPay обеспокоена рисками вторичных санкций и уведомила об этом банки, в связи с чем последние стали отказываться от выпуска карт этой платежной системы или соответствующих планов. Речь идет о Сбербанке, Альфа-банке, банке «Открытие», ВТБ, Промсвязьбанке, Совкомбанке. В частности, Сбербанк планировал начать выпуск кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay, но теперь проект пришлось свернуть, утверждает издание.

Однако же национальная платежная система Китая продолжает сотрудничество с теми банками, которые не попали под санкции, сообщили в UnionPay.

Еще один недостаток, связанный с UnionPay — поддерживающие эту систему карты, выпущенные российскими банками, работают за границей с ограничениями. Некоторые клиенты жалуются, что им не удается снять наличность в банкоматах на территории США, Израиля и в прибалтийских странах. У держателей карт UnionPay возникают проблемы с оплатой покупок в иностранных интернет-магазинах, пишет banki.ru.

Какие банки оформляют карты UnionPay

Вот список банков, в которых можно получить карты китайской платежной системы, и их тарифы на эту услугу:

— Россельхозбанк. Выпуск стоит 7500 для моментальной карты и 9500 для именной. Обслуживание карты бесплатное.

— Газпромбанк выпускает пластиковые и виртуальные карты. В первом случае выпуск стоит 15 тысяч рублей, во втором — ничего платить не нужно. Обслуживание как пластиковой, так и виртуальной карточки бесплатное.

— Почта Банк. Выпуск пластика — 5 тысяч рублей, для виртуальной карты — бесплатно. Стоимость обслуживания — 399 рублей в месяц.

— «Русский стандарт». В этой кредитной организации выпуск карт UnionPay бесплатный. Обслуживание карты стоит 499 рублей в месяц или 4900 рублей в год.

— Банк «Санкт-Петербург». Выпуск карты — 10 тысяч рублей, срочный выпуск — 50 000 тысяч рублей. Обслуживание — 5 тысяч рублей в год.

— МТС Банк. Выпуск — 10 тысяч рублей. Обслуживание карты — 99 рублей в месяц.

— «Солидарность». Выпуск бесплатный. Предзаказ нужно делать за две недели.

— «Зенит». Выпуск стоит 1200 рублей. Обслуживание карты — 299 рублей в месяц.

— Примсоцбанк. Выпуск — 7 тысяч рублей. Стоимость обслуживания — 6 тысяч рублей в год.

Reuters

Кобейджинговые карты UnionPay

Если вы решили стать владельцем карт этой платежной системы, можно рассмотреть возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay. Транзакции по такой карте обеспечиваются двумя платежными системами. Выбор одной из них зависит от того, в какой стране проходит операция.