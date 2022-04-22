В Москве раскрыто мошенничество с переводом в более престижный вуз

Две студентки в Москве стали жертвами мошенника, пообещавшего за вознаграждение осуществить их перевод в более престижный вуз. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жертвами мошенника стали 26-летние студентки Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова из Дагестана и Чечни.

Они перевели 3 млн 580 тысяч рублей мужчине, который пообещал перевести их в Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Получив деньги, аферист скрылся.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 26-летний уроженец Дагестана. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве информацию о раскрытой мошеннической схеме не подтвердили, но и не опровергли.