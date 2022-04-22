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1 час назад

В Москве раскрыто мошенничество с переводом в более престижный вуз

Вероника Полынина

Две студентки в Москве стали жертвами мошенника, пообещавшего за вознаграждение осуществить их перевод в более престижный вуз. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В Москве раскрыто мошенничество с переводом в более престижный вуз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвами мошенника стали 26-летние студентки Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова из Дагестана и Чечни.

Они перевели 3 млн 580 тысяч рублей мужчине, который пообещал перевести их в Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Получив деньги, аферист скрылся.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 26-летний уроженец Дагестана. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве информацию о раскрытой мошеннической схеме не подтвердили, но и не опровергли.

«Никакой информации по этому поводу пока не поступало», — сказал представитель ведомства в комментарии «Мосленте».

Личный счет,МВД России,
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