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1 час назад

Экономист назвал способ застраховать сбережения от дефолта

Ura.Ru

Самый простой способ обезопасить средства от дефолта — диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам. Иными словами, разложить сбережения по разным «корзинам» с различным уровнем риска. Такой совет россиянам дал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Экономист озвучил простой способ застраховать сбережения от дефолта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того, чтобы обезопасить средства от дефолта, самый простой способ — это диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам, Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — рассказал Коган в беседе с агентством «Прайм».

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В качестве другого способа эксперт упомянул страховки от дефолта, которые продаются на бирже. Однако, по его словам, это лишь инструмент для диверсификации портфеля, а не прямая защита. К тому же, за последние несколько месяцев их стоимость выросла более чем на 100%.

Экономист успокоил россиян, подчеркнув, что в России возможен лишь технический дефолт.

«В сегодняшних реалиях дефолт по внешним обязательствам на курсе рубля скажется минимально, поскольку в большей степени курс сейчас контролируется государством в лице регулятора. Но диверсификация подушки безопасности все равно остается правильным шагом», — добавил он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том. что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику, и рано или поздно приведут к дефолту в стране. С ней не согласился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он убежден, что вместе с дефолтом РФ наступит дефолт стран Евросоюза. По его словам, европейцы уже недовольны высокой инфляцией и отсутствием некоторых продуктов в магазинах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также усомнился в возможности дефолта. В России может быть «рукотворный» дефолт, однако объективных причин для этого нет. 21 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина окончательно исключила возможность дефолта в России.

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