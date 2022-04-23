Экономист озвучил простой способ застраховать сбережения от дефолта

«Для того, чтобы обезопасить средства от дефолта, самый простой способ — это диверсифицировать вложения как по активам, так и по валютам, Нужно понимать, что при росте одной денежной единицы падает в цене другая, и это в результате помогает сгладить негативный эффект от дефолта какого-либо государства», — рассказал Коган в беседе с агентством «Прайм».