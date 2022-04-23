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1 час назад

Аналитики предрекли засилье контрафакта

Елена Прошина

Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что россияне потеряют возможность покупать подлинные товары от брендов.

Аналитики предрекли засилье контрафакта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Будет большое количество контрафактной продукции и откровенных подделок под известные бренды. Сегодня качество производства в Турции, Китае и других развитых производственных центрах находится на таком уровне, что только экспертиза может отличить, оригинальный ли продукт», - отметил Иван Федяков.

Он подчеркнул также, что россияне по-прежнему будут стремиться покупать продукцию известных брендов, если их доходы не слишком сильно упадут.

«Будут «серые» несогласованные поставки оригинальной продукции параллельным импортом. Будет такой дикий рынок, но на нём будут продаваться качественные товары, вопрос только цены», - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ подготовил перечень товаров для «параллельного импорта». В него вошли порядка 200 известных брендов, в том числе Jeep,Tesla, Toyota, Nissan, Nokia, Sony, Siemens, HP.

Личный счет,Иван Федяков,Siemens,Минпромторг,
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