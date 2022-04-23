Аналитики предрекли засилье контрафакта

«Будет большое количество контрафактной продукции и откровенных подделок под известные бренды. Сегодня качество производства в Турции, Китае и других развитых производственных центрах находится на таком уровне, что только экспертиза может отличить, оригинальный ли продукт», - отметил Иван Федяков.