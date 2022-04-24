Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
36 минут назад

Четверть россиян захотели покупать подержанные товары

Lenta.ruиещё 1

Четверть россиян захотели приобрести подержанные вещи на фоне инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Четверть россиян захотели покупать подержанные товары
Фото: Pixabay.comPixabay.com

26 процентов респондентов заявили, что готовы купить товары, бывшие в употреблении. Около 42 процентов россиян заявили, что хоть раз в жизни покупали подержанные вещи.

«У 32 процентов нет ни опыта приобретения подержанных товаров, ни желания его восполнить», — показало исследование.

Большинство (74 процента) опрошенных считают, что рынок вторичных продаж в России станет популярнее. Около 5 процентов участников опроса уверены в обратном, а 21 процент не ожидает существенных изменений в этой области.

По данным Центробанка России, медианный прогноз по инфляции на 2022 год составляет 22 процента, причем по сравнению с мартовским опросом он вырос на 2 процентных пункта. На 2023 год ожидается показатель 7,6 процента (незначительное снижение по сравнению с мартовским опросом), на 2024 прогнозируется 5 процентов (незначительный рост по сравнению с прежней оценкой).

Личный счет,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители