Россиянам напомнили о выплатах к 9 мая

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26 минут назад

Экономист напомнила о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Lenta.ruиещё 1

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила о выплате ветеранам ко Дню Победы в беседе с агентством «Прайм».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экономиста, в апреле 2019-го президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, ежегодные выплаты получат россияне, а также постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии.

Получить выплаты могут инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны. Среди них есть военные, которые находились в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, а также партизаны и члены подпольных организаций. Кроме того, выплаты положены военнослужащим органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам вольнонаемного состава, сотрудникам разведки и контрразведки.

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На выплаты могут претендовать сотрудники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, работники культуры и искусства, корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов, и другие.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что в России пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства. Они могут быть разовыми или ежемесячными, регионального или федерального уровня.

Личный счет,Владимир Путин,РУДН,
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