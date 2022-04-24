Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
53 минуты назад

В Госдуме объяснили, кому могут перестать платить пенсию

РИА "ФедералПресс"

Пенсионерам могут временно прекратить выплачивать гражданскую пенсию. Как пишут СМИ, об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Кому могут перестать платить пенсию
Фото: ТАССТАСС

«Чаще всего выплату пенсии приостанавливают тем россиянам, которые имеют проблемы со справками об обучении или потере кормильца. Так, в частности, трудности в процессе назначения пенсии могут возникать из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов», – пояснила эксперт.

По ее словам, ПФР может каждый раз запрашивать нужную информацию в учебном учреждении и только после подтверждения необходимых сведений восстанавливать право гражданина на получение пенсии. После этого восстановление выплат наступает в кротчайшие сроки, пишет издание Deita.

Ранее сообщалось, кто из россиян до конца апреля получит выплату в 10 тысяч рублей. Рассчитывать на данные выплаты смогут несколько категорий граждан. Это родители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет в одиночку и беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности.

Личный счет,Светлана Бессараб,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители