Кому могут перестать платить пенсию

Пенсионерам могут временно прекратить выплачивать гражданскую пенсию. Как пишут СМИ, об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: ТАСС ТАСС

«Чаще всего выплату пенсии приостанавливают тем россиянам, которые имеют проблемы со справками об обучении или потере кормильца. Так, в частности, трудности в процессе назначения пенсии могут возникать из-за того, что иностранные образовательные организации не приняли единую форму документов», – пояснила эксперт.

По ее словам, ПФР может каждый раз запрашивать нужную информацию в учебном учреждении и только после подтверждения необходимых сведений восстанавливать право гражданина на получение пенсии. После этого восстановление выплат наступает в кротчайшие сроки, пишет издание Deita.