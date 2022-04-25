Россиян предупредили о внезапных визитах налоговиков

Налоговые инспекторы могут без предупреждения приходить домой к тем, кто подозревается в неуплате налогов. Об этом сообщил РИА Недвижимость зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

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«Круг причин, по которым налоговый инспектор может внезапно прийти к гражданину в квартиру, фактически не ограничен. Налоговая может прийти с целью доуточнить любые сведения, которые понадобятся для контроля за суммами и сроками уплаты налогов — например, площадь квартиры, не родственники ли покупатель и продавец», — подчеркнул он.

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В ходе визита инспектору необходимо показать жильцу решение руководителя налогового органа или его заместителя о выездной проверке. В документе должны быть прописаны фамилия и должность проверяющего, а также информация о самих налогах. Представителю налоговой нужно предъявить служебное удостоверение. Проверять квартиру имеют право лишь сотрудники, которые указаны в решении. После проверки налогоплательщику предоставляют справку.

Инспекторы могут обратиться с просьбой разрешить осмотреть помещение, проверить документы или информацию в компьютере, задать вопросы присутствующим в квартире. Это нужно, в частности, если в налоговую поступил сигнал о том, что собственник сдает квартиру или комнату и не платит налог.

В случае отказа в предоставлении сведений налог может быть доначислен расчетным путем — исходя из данных об аналогичных налогоплательщиках с «максимально приближенными экономическими характеристиками, влияющими на формирование налогооблагаемой базы». В результате налог может превысить ожидаемую сумму. Прокофьев подчеркнул, что налоговики не могут попасть внутрь помещения против воли проживающих в нем людей. Исключение — ситуация, когда имеется соответствующее судебное решение, обязывающее допустить инспектора в квартиру.