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1 час назад

10 тысяч рублей на карту: кто получит выплаты в мае

Лера Букина

Выплата в размере 10 тысяч, приуроченная ко Дню Победы, была направлена 20 320 ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом заявил в понедельник журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

10 тысяч рублей на карту: кто получит выплаты в мае
Фото: ТАССТАСС

«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», - подчеркнул он.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Также сообщалось, что пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае, полагается повышение фиксированной выплаты на 100%. Так, их пенсия вырастет на 6564 рубля 31 копейку. Такую же сумму прибавки направят и инвалидам, которым в мае будет установлена первая группа.

Личный счет,Антон Котяков,Михаил Мишустин,
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