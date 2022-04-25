10 тысяч рублей на карту: кто получит выплаты в мае

Выплата в размере 10 тысяч, приуроченная ко Дню Победы, была направлена 20 320 ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом заявил в понедельник журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

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«По указу президента участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодно предоставляется 10-тысячная выплата ко Дню Победы. По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», - подчеркнул он.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.