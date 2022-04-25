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30 минут назад

М.Видео возвращает рассрочку и распродажи

Лера Букина

«М.Видео-Эльдорадо» решил возобновить программу рассрочки, а также возвратить федеральные распродажи, предполагающие снижение цен на величину до 30%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ретейлера.

Крупный ретейлер возвращает рассрочку и распродажи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«М.Видео и Эльдорадо возобновили программу «рассрочки» на срок 6 и 12 месяцев… Возвращают федеральные распродажи, в рамках которых бренды снизили цены до 30%», — указано в сообщении.

Предложения о покупке товаров в кредит от банков-партнеров распространяются на технику и электронику во всех основных категориях. Это, в частности, касается ноутбуков, компьютеров, смартфонов Apple, телевизоров, крупной бытовой техники.

«В кампании участвует избранный ассортимент стоимостью до 300 тысяч рублей, в том числе стиральные машины, холодильники, сплит-системы, кофемашины, смартфоны, планшеты, компьютерная периферия и цифровые аксессуары», — отметила компания.

Кроме того, у покупателей есть возможность сэкономить до 30% на покупке товаров для дома и приготовления пищи, товаров для красоты и здоровья, а также аксессуаров. На 10-30% упала стоимость отдельной компьютерной техники, пылесосов, телевизоров, товаров для укладки волос, цифровой, а также встраиваемой и другой крупногабаритной техники.

Также в магазинах группы все еще действует кредитование с первоначальным взносом («10-10-10»), а также сохраняются «замороженными» цены на перечень «социально значимой» техники повседневного спроса, включая холодильники, телевизоры, смартфоны, ноутбуки, заключили в ритейлере.

О прекращении действия возможности приобрести товар в рассрочку компания сообщила в конце марта. Как пояснили в пресс-службе, это один из вариантов «промо», в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита. В условиях ослабления рубля отмена дополнительных «промо-механик» является одним из механизмов сдерживания розничных цен, пояснили тогда в ретейлере.

Личный счет,М.Видео,
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