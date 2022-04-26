В Минтруде рассказали, как получить "отцовский капитал"

С 1 мая 2022 года для отцов, которые в одиночку воспитывают детей, появится больше оснований для получения материнского капитала. В случае смерти их матери, являющейся гражданкой иностранного государства, заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на портале госуслуг. По желанию заявителя сохраняется возможность личного обращения в региональное отделение ПФР или МФЦ. Все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно проверит по каналам межведомственного взаимодействия.

Напомним, что право на получение материнского капитала по-прежнему есть только у женщин - гражданок России, которые родили первого, второго, третьего ребенка или последующих детей. К отцу детей это право переходит в случае смерти матери, если у нее такое право было и она не успела его реализовать. С 1 мая 2022 года его смогут также получить отцы, которые воспитывают детей в случае смерти матери, являющейся гражданкой иностранного государства. Дети при этом должны иметь гражданство РФ.