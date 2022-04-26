Юрист напомнила о двойной оплате за работу в праздники

"Сотрудник, который в майские праздники работал в дни, которые по графику сменности являются для него рабочими, должен получить оплату труда не менее чем в двойном размере за каждый час работы или в одинарном размере с предоставлением отгула. В том случае, если работник отработал лишь часть смены, в повышенном размере оплачивается лишь фактически отработанное в праздничный день время. Если работник выходит на работу в праздничный день, являющийся для него выходным, то этот день оплачивается так же, как за работу в выходной день, но не менее, чем в двойном размере", - рассказала Ирина Калинина.