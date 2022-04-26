Юрист напомнила о двойной оплате за работу в праздники

Россиян ждут два периода длинных выходных. По сути они начнутся уже в эту субботу.
"В 2022 году праздничными и выходными днями будут 1 мая - День весны и труда, 9 мая - День Победы. Также выходными днями будут 2 и 3 мая, 7,8 и 10 мая. При этом 3 мая и 10 мая стали выходными днями в 2022 году по причине переноса с январских каникул. 4,5 и 6 мая будут рабочими днями", - напомнила "Российской газете" Адвокат Ирина Калинина.
Она уточнила, что в соответствии с трудовым законодательством РФ, если день выплаты зарплаты приходится на праздничный или выходной день, зарплата выплачивается накануне.
"Сотрудник, который в майские праздники работал в дни, которые по графику сменности являются для него рабочими, должен получить оплату труда не менее чем в двойном размере за каждый час работы или в одинарном размере с предоставлением отгула. В том случае, если работник отработал лишь часть смены, в повышенном размере оплачивается лишь фактически отработанное в праздничный день время. Если работник выходит на работу в праздничный день, являющийся для него выходным, то этот день оплачивается так же, как за работу в выходной день, но не менее, чем в двойном размере", - рассказала Ирина Калинина.
Также работавшему в выходной или праздничный нерабочий день могут быть предоставлены другие дни отдыха. Но тогда оплата труда осуществляется в одинарном размере, день отдыха, соответственно, не оплачивается.