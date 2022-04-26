Юрист напомнила россиянам о двойной оплате работы в праздники

В случае работы в выходные и праздничные дни в России сотрудники имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

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По её словам, работающие в формате пятидневной рабочей недели граждане России будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. При шестидневном формате работы отдых придётся на дни с 1 по 2 мая и с 8 по 10 мая. При сменном формате работы выходные устанавливаются в соответствии с графиком.

Нечаева напоминает, что привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха.

При этом привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия в случае, когда требуется выполнить непредвиденную заранее работу, от которой зависит нормальная деятельность всей организации или отдельных её подразделений.