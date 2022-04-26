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2 часа назад

Юрист напомнила россиянам о двойной оплате работы в праздники

Елена Прошина

В случае работы в выходные и праздничные дни в России сотрудники имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

Юрист напомнила россиянам о двойной оплате работы в праздники
Фото: ТАССТАСС

По её словам, работающие в формате пятидневной рабочей недели граждане России будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. При шестидневном формате работы отдых придётся на дни с 1 по 2 мая и с 8 по 10 мая. При сменном формате работы выходные устанавливаются в соответствии с графиком.

Нечаева напоминает, что привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха.

При этом привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия в случае, когда требуется выполнить непредвиденную заранее работу, от которой зависит нормальная деятельность всей организации или отдельных её подразделений.

Юрист отмечает, что привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошли катастрофа, авария, несчастные случаи. Их перечень содержится в Трудовом кодексе.

Личный счет,Татьяна Нечаева,
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