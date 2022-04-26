ФНС прокомментировала сообщения о внезапных проверках россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла РИА Новости информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан - физлица имеют право на неприкосновенность жилища, а проверки граждан проводятся на территории налогового органа.

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Появившаяся информация о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан "не соответствует действительности", сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что граждане имеют право на неприкосновенность жилища, а выездная налоговая проверка данной категории налогоплательщиков проводится на территории налогового органа. В этом случае налоговый орган, как правило, направляет требование о предоставлении документов, в ответ на которое налогоплательщик может представить документы и пояснения любым удобным способом.

"Стоит отметить, что выездные налоговые проверки физических лиц назначаются только в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов, когда иные формы диалога с налогоплательщиком не дали соответствующих результатов", - отмечает служба.

"Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается", - отметили в ФНС.