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19 минут назад

ФНС опровергла информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры

РИА Недвижимость

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опровергла РИА Новости информацию о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан - физлица имеют право на неприкосновенность жилища, а проверки граждан проводятся на территории налогового органа.

ФНС прокомментировала сообщения о внезапных проверках россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Появившаяся информация о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан "не соответствует действительности", сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что граждане имеют право на неприкосновенность жилища, а выездная налоговая проверка данной категории налогоплательщиков проводится на территории налогового органа. В этом случае налоговый орган, как правило, направляет требование о предоставлении документов, в ответ на которое налогоплательщик может представить документы и пояснения любым удобным способом.

"Стоит отметить, что выездные налоговые проверки физических лиц назначаются только в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов, когда иные формы диалога с налогоплательщиком не дали соответствующих результатов", - отмечает служба.

"Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается", - отметили в ФНС.

При этом налоговая проверка к таким особым случаям не относится.

Личный счет,ФНС России,
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