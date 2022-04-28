Как получить налоговый вычет за занятия спортом

С 1 января 2022 года граждане России могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Это значит, что в следующем году можно заплатить меньше налогов официально. Или уже в этом году при ряде условий.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Александр Кряжев/РИА Новости

О том, как и за что можно получить "спортивный" налоговый вычет, рассказала "Российской газете" заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

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Что такое налоговый вычет? Это уменьшение размера дохода физлица, с которого уплачивается налог. Очень важно понимать, что уменьшается не сумма налога к уплате, а именно налогооблагаемая база, то есть то, что мы получили и с чего обязаны уплатить налог. Вычетов существует много, например, в связи с покупкой квартиры, лечением, обучением себя и детей, благотворительностью и другие. "Спортивный" налоговый вычет - новшество.

Почему уменьшение налогооблагаемой базы произойдёт в следующем году? Потому что налоги мы выплачиваем за весь календарный год по его истечении. Ведь нельзя знать, какие доходы получит физлицо в течение всего года. Вдруг вы поменяете работу, вам увеличат заработную плату или внезапно достанется наследство?

Однако если вы обратитесь за налоговым вычетом через работодателя, то платить меньше налогов можно будет уже в 2022 году.

Как организовать "спортивный" вычет?

Выбрать фитнес-клуб, спортивную секцию или другую организацию, оказывающую физкультурно-оздоровительные услуги, которая входит в специальный перечень, утвержденный Минспорта. Выбрать есть из чего: в 2022 году, всего в перечне 3836 организаций, из них, например, в Астраханской области в перечне числятся 34 организации, в Камчатском крае - 7, в Рязанской области - 51, в Москве - 279.

Купить абонемент в фитнес-клуб или секцию и заниматься спортом. За пропуски никто, правда, в налоговой службе не отругает.

Сохранить чеки об оплате и договоры об оказании спортивных или оздоровительных услуг как минимум до подачи декларации о доходах или до передачи этих документов в налоговую инспекцию для уменьшения своих платежей по НДФЛ через работодателя.

Заплатить меньше налога на доходы физических лиц.

Как получить вычет?

Через работодателя: обратиться в налоговый орган с заявлением о подтверждении права на получение вычета и подтверждающими документами. В случае положительного решения инспекция направляет работодателю уведомление о подтверждении права на получение социального налогового вычета. Это уведомление передайте в бухгалтерию на работе. И со следующего месяца с вашей зарплаты не будут удерживать НДФЛ.

Через налоговую при подаче декларации 3-НДФЛ: при заполнении декларации в 2023 году указать сумму вычета и предоставить подтверждающие документы. Те самые, которые мы бережно храним после начала занятий спортом.