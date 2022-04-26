Россиянам назвали минусы ипотечных каникул

Россияне, оформляя ипотечные каникулы на шесть месяцев, увеличивают первоначальный срок кредита на три года, а переплату по нему — более чем на 20%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Те, кто оформил ипотеку в конце 2021-го — начале 2022 года, будут вынуждены заплатить наибольшую сумму (речь идет о тех, кто взял ипотечные каникулы). Если заемщик оформлял ипотеку в 2018 году (средняя сумма кредита тогда составляла 1,9 млн рублей) и решит воспользоваться каникулами с 1 апреля по 1 октября 2022 года, то срок окончания ипотеки настанет в 2035-м, а не в 2033 году.

В случае оформления кредита в январе 2022-го (средняя сумма — 3,3 млн) первоначальный срок погашения с 2043-го продлится до 2046 года. Так, в первом случае размер переплаты по кредиту —15 % (или 260 тыс. рублей), во втором — 21 процент (752 тыс. рублей).

«Чем дольше длятся каникулы, тем больше финальная переплата. Дальше простая математика: вариант хотя бы частичного погашения долга во время каникул выгоднее полного отказа от платежей, так как любая внесенная сумма позволяет снизить сумму будущих %», — указывают эксперты.