"Известия": В РФ решили повысить МРОТ и прожиточный минимум

Российские власти планируют повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) на девять процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Госдуме.

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По его словам, МРОТ и ПМ могут увеличить в диапазоне девять-десять процентов.

Сейчас МРОТ составляет 13 тыс. 890 рублей, а ПМ — 12 тыс. 654. В случае повышения показателей на девять процентов они составят 15 тыс. 140 рублей и 13 тыс. 793 рубля соответственно, пишет газета.

Собеседник издания в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подтвердил, что речь идет о десяти-десятипроцентной индексации МРОТ и ПМ. Как сообщил председатель комитета Ярослав Нилов, идея проиндексировать все показатели одновременно целесообразна.

Вместе с тем увеличение выплат может ускорить инфляцию, указали некоторые эксперты.

С 1 января 2021 года начал действовать новый порядок расчета МРОТ. Теперь он составляет 42% от медианной зарплаты по России за предыдущий год.