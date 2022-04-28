Россиянам напомнили о новых законах и выплатах в мае

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал, какие нововведения вступают в силу в мае. Он отметил, что, в частности, с мая начнут штрафовать людей, отрицающих роль СССР во Второй мировой и отождествляющих страну с нацистской Германией.

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Ответственность за отождествление СССР и нацистской Германии

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За отрицание «решающей роли» СССР во Второй мировой войне и за «публичное отождествление» СССР с нацистской Германией теперь грозит административное наказание до 15 суток ареста.

«Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться», - написал Володин.

Новая статья административного кодекса 13.48 КоАП предусматривает штрафы от одной до двух тысяч рублей для граждан, до четырех тысяч - для должностных лиц, до 50 тысяч - для юрлиц.

Повторное нарушение грозит гражданам 15 сутками ареста по второй части статьи или штрафом до пяти тысяч рублей.

Протоколы по новой статье смогут составлять полицейские, сотрудники Роскомнадзора или прокуроры.

Выплата на детей от 8 до 17 лет

За этим ежемесячным пособием можно будет обратиться с 1 мая 2022 года. Выплата предусмотрена для малообеспеченных семей: среднедушевой доход семьи должен быть не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Для назначения выплаты у членов семьи старше 18 лет должен быть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер выплаты будет варьироваться от шести до 12 тысяч рублей - в зависимости от того, насколько тяжелое положение у семьи.

Заявление на выплату можно будет подать через Госуслуги, в МФЦ, или в отделении Пенсионного фонда России/соцзащиты (зависит от региона).

Запрет на списание долгов по кредиту с соцвыплат

С мая без письменного разрешения человека с его банковских счетов не смогут списать социальные выплаты в счет погашения кредита.

«Если заемщик подтвердил свое согласие [на списание], а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства», - отметил Володин.

Полный перечень выплат и пособий, которые запрещено списывать без согласия человека, можно найти в статье 101 закона «Об исполнительном производстве».

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