В России подскочил «индекс шашлыка»

В апреле 2022 года «индекс шашлыка» увеличился на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов).

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Аналитики, изучив данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля, пришли к выводу, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 рубля. В прошлом году показатель составлял 1901 рубль.

Сам шашлык россияне покупают в среднем за 498 рублей (+17% к прошлому году), комплект шампуров — за 304 рубля (+30%), мангал — за 1172 рубля (+28%), уголь — за 380 рублей (+77%) и средство для розжига — за 130 рублей (+26%).

Также зафиксировано снижение продаж «шашлычного набора» в натуральном выражении. Так, в этом апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем год назад. По мнению аналитиков, это обусловлено, скорее, поздним началом весны, нежели ростом цен.

«В апреле 2021 года "шашлычные наборы" покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий», — указали в «Чек Индексе».

В начале следующего месяца ожидается восстановление спроса.