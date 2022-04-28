Назван популярный у россиян курорт с возможностью оплаты картой «Мир»

У российских туристов, приезжающих в турецкие курорты, есть возможность использовать систему кредитных карт «Мир» в отелях. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на турецкую газету Star.
Так, они могут картой совершать покупки и в магазинах.
«Анталья является наиболее предпочтительным местом для отдыха российских туристов, хотя их число меньше, чем в предыдущие годы из-за войны. Российские туристы могут использовать российскую систему кредитных карт «Мир» для покупок в отелях и во время отпуска. С карточной системой «Мир», которая была открыта для использования через государственные банки в Турции еще до кризиса, можно без проблем совершать платежи во всех отелях и магазинах», — отмечает газета.
Издание процитировало слова генерального директора отеля Исмаила Чаглара, работающего в Кунду. Он заявил, что российские туристы теперь могут «легко использовать свои кредитные карты, подключенные к платежной системе «Мир», через государственные банки в Турции».
Также сообщается, что одна из жительниц Москвы оплатила свой шестидневный отпуск в Анталье картой «Мир». Она заявила, что проблем с картой у нее нет.
«Я могу расплачиваться везде», — сообщила россиянка.
Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов заявил ФБА «Экономика сегодня», что уход Visa не привел к коллапсу платежной системы РФ. Однако пока что проблема международных платежей, с которой столкнулась Россия, не решена, указал он.