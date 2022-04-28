Назван популярный у россиян курорт с возможностью оплаты картой «Мир»

«Анталья является наиболее предпочтительным местом для отдыха российских туристов, хотя их число меньше, чем в предыдущие годы из-за войны. Российские туристы могут использовать российскую систему кредитных карт «Мир» для покупок в отелях и во время отпуска. С карточной системой «Мир», которая была открыта для использования через государственные банки в Турции еще до кризиса, можно без проблем совершать платежи во всех отелях и магазинах», — отмечает газета.