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55 минут назад

Сбер начал принимать предварительные заявки на льготную ипотеку

Lenta.ru

Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке

Сбер начал принимать предварительные заявки на льготную ипотеку
Фото: ТАССТАСС

С 28 апреля 2022 года Сбер начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9 процентов. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, при вступлении новых условий в силу будут переведены на новые условия автоматически. Рассмотрение заявок будет возможно после вступления в силу постановления правительства России.

Детальную информацию о новых условиях можно узнать на странице программы «Господдержка» на сайте Домклик, а также в ипотечном калькуляторе. Чтобы подать предварительную заявку клиенту надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и выбрать опцию «Господдержка от 9 процентов».

Напомним, по условиям программы «Господдержка» размер первоначального взноса составляет от 15 процентов стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

По программе льготной ипотеки можно оформить кредит на квартиру в новостройке или на строительство дома. За все время действия программы «Господдержка» Сбербанк выдал более 403 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Личный счет,Сбербанк России,Правительство РФ,
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