Сбер начал принимать предварительные заявки на льготную ипотеку

Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке

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С 28 апреля 2022 года Сбер начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9 процентов. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, при вступлении новых условий в силу будут переведены на новые условия автоматически. Рассмотрение заявок будет возможно после вступления в силу постановления правительства России.

Детальную информацию о новых условиях можно узнать на странице программы «Господдержка» на сайте Домклик, а также в ипотечном калькуляторе. Чтобы подать предварительную заявку клиенту надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и выбрать опцию «Господдержка от 9 процентов».

Напомним, по условиям программы «Господдержка» размер первоначального взноса составляет от 15 процентов стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей.

По программе льготной ипотеки можно оформить кредит на квартиру в новостройке или на строительство дома. За все время действия программы «Господдержка» Сбербанк выдал более 403 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона рублей.