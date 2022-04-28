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55 минут назад

Выплаты начислят по-новому: ПФР предупредил россиян об одном нюансе

Лера Букина

Пожилым россиянам будет необходимо самим обращаться в Пенсионный фонд страны для того, чтобы им назначали новые выплаты. Об этом сообщили представители ведомства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на PensNews.

В ПФР подчеркнули, что автоматическое назначение коснется только тех выплат, которые граждане уже получали ранее. Так, уже назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на те реквизиты, которые были ранее ими указаны.

От россиян при этом не требуется обращение для переоформления или продления выплаты, отметили специалисты ведомства. Если же выплату еще не назначили и право на ее получение возникло только с 2022 года, то в таком случае будет необходимо обратиться с заявлением в клиентские службы Фонда.

Сейчас в России существует всего пять категорий граждан, которые могут рассчитывать на государственные выплаты, отметили эксперты. Речь идет о неработающих россиянах, имеющих детей, гражданах, подвергшихся воздействию радиации, реабилитированных, инвалидах, военных и членах их семей.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, а также увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Также сообщалось, что пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в мае, полагается повышение фиксированной выплаты на 100%. Так, их пенсия вырастет на 6564 рубля 31 копейку. Такую же сумму прибавки направят и инвалидам, которым в мае будет установлена первая группа.

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