Названа самая выгодная страна для оформления карт Visa и Mastercard

Российским туристам рассказали об особенностях организации зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, и назвали самую выгодную страну для их оформления. Об этом пишет «Коммерсант».

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Легче всего открыть карту в Узбекистане, где для ее получения соотечественникам необходим загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую можно оформить в гостинице. Преимуществами оформления карты в республике являются скорость изготовления (день в день) и готовность узбекских банков работать с русскоязычными клиентами: на русском языке сайт, служба поддержки, мобильный банк и документы при оформлении тоже на русском языке.

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В Киргизии российским туристам для получения карты также достаточно загранпаспорта и талона о временной регистрации. Как и в Узбекистане, там есть русскоязычные службы поддержки, однако изготовление карты происходит дольше — от двух до 14 дней.

Сложнее оформить карты западных платежных систем в Казахстане и Таджикистане — для открытия счета помимо паспорта и временной регистрации необходимо регистрационное свидетельство налогоплательщика (ИИН), которое нужно получить в местных налоговых органах. Однако у путешественников есть возможность получить карты через посреднические компании, предлагающие дистанционное оформление.

«Впрочем, у подобного способа есть очевидные минусы — предоставление ваших паспортных данных третьему лицу и меняющиеся правила игры в стране по получению карт иностранцами», — пишут авторы материала.

Кроме того, обозреватели «Ъ» рассказали, что получить карту и открыть счет можно в Белоруссии, Грузии, Молдавии и Азербайджане, однако нюансов будет больше. Так, в Азербайджане карты иностранцам выдают только при личном визите и оформленном заранее разрешении на временное проживание, которое выдается не всем.

В Грузии карты получаются лично, при этом у туристов нет возможности открыть рублевый счет, из-за чего могут возникнуть проблемы с пополнением. В Молдавии без вида на жительство или официального трудоустройства также невозможно открыть счет, а оформляя карту в Белоруссии «нет уверенности, что банк не попадет под санкции».