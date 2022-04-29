Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию

Бывшие российские бизнесмены, включенные в «лондонский список», хотят вернуться в Россию с учетом непростой экономической и политической ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают всякое желание это делать. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

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«Лондонский список» — условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые в настоящий момент проживают за границей, когда как в России на них заведены уголовные дела.

Отмечается, что все включенные в список бизнесмены выразили желание вернуться в Россию. Однако взамен они попросили гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

Титов рассказал, что кризис внес коррективы в экономику России, так как с каждым днем отношения с Европой, США и другими странами становятся все более напряженными. Однако что за границей есть деловые люди, которые хотят вести бизнес в РФ с учетом сложившейся ситуации. Но российские правоохранительные органы отбивают у них это желание, пояснил Титов.

По его словам, бизнесмены готовы не только вернуться в РФ, но даже оказаться под следствием, как этого требует законодательство. Однако при этом они хотят доказывать свою невиновность не из тюрьмы, а следствие сделать открытым.