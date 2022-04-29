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2 часа назад

Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию

Елена Прошина

Бывшие российские бизнесмены, включенные в «лондонский список», хотят вернуться в Россию с учетом непростой экономической и политической ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают всякое желание это делать. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

Бывшие бизнесмены из "списка Титова" хотят вернуться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лондонский список» — условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые в настоящий момент проживают за границей, когда как в России на них заведены уголовные дела.

Отмечается, что все включенные в список бизнесмены выразили желание вернуться в Россию. Однако взамен они попросили гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.

Титов рассказал, что кризис внес коррективы в экономику России, так как с каждым днем отношения с Европой, США и другими странами становятся все более напряженными. Однако что за границей есть деловые люди, которые хотят вести бизнес в РФ с учетом сложившейся ситуации. Но российские правоохранительные органы отбивают у них это желание, пояснил Титов.

По его словам, бизнесмены готовы не только вернуться в РФ, но даже оказаться под следствием, как этого требует законодательство. Однако при этом они хотят доказывать свою невиновность не из тюрьмы, а следствие сделать открытым.

«Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их, или нет», — сказал Титов и добавил, что при таком отношении никто не собирается возвращаться в Россию.

Личный счет,Борис Титов,МВД России,
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