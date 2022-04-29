Россиян атаковали предлагающие доступ к Spotify и Netflix мошенники

Примерно 40% от всех объявлений в сети о продаже рабочих аккаунтов Spotify Premium, Netflix Premium, Pornhub и некоторых VPN-сервисов являются мошенническими. Об этом со ссылкой на данные специалистов по информационной безопасности сообщило издание «Коммерсант».

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По данным «Лаборатории Касперского», в апреле на различных даркнет-форумах начали появляться объявления о продаже рабочих аккаунтов от заблокированных в России интернет-сервисов. Цена на них начинается от 20 руб. Десятки аналогичных предложений можно встретить и на публичных сайтах, предназначенных для размещения объявлений о продаже чего-либо.

Несмотря на привлекательность некоторых лотов, эксперты настоятельно не рекомендуют их приобретать, поскольку есть риск потратить деньги впустую. Например, в компании T.Hunter «Коммерсанту» сообщили, что около 40% таких объявлений являются мошенническими. То есть авторы таких публикаций получают деньги, но при этом не оказывают никаких услуг в ответ.