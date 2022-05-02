Пенсии переселенцам в РФ: условия и размеры выплат

В 2021 году вступила в силу договоренность о пенсиях между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после чего многим переселенцам стало проще получать пенсии. «Рамблер» рассказал, как выплачивают пенсии переселенцам не только из стран ЕАЭС, но и с Украины и какие еще социальные выплаты им положены.

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Пенсии переселенцев в России и бывшем СССР: история

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Для постсоветского пространства было разработано Соглашение о гарантиях прав граждан СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Оно заработало в 1992 году. В нем участвуют члены ЕАЭС, а еще Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. По этому документу, обеспечивать пенсионера пенсиями будут именно в том государстве, где он живет постоянно, гражданство роли не играет.

Авторы соглашения ЕАЭС объясняли, что новый документ понадобился, так как по старым правилам было невозможно реализовать права пенсионеров полностью - люди не получили пенсии, накопленные ими за годы работы на предприятиях нескольких стран ЕАЭС.

По нормам нового соглашения, пенсия должна следовать по ЕАЭС за пенсионером, а стаж, заработанный в разных странах, - складываться. В итоге назначенная в одной из стран ЕАЭС пенсия «экспортируется» при переезде пенсионера в другую страну союза.

Если человек из Казахстана заработал страховую пенсию по старости в России, то РФ будет платить ему деньги, даже если он вернется в Казахстан. Или, если гражданин РФ работал и вышел на пенсию в России, а затем переехал в Армению, Россия не прекратит выплаты.

Длительность российского стажа, за который будет осуществляться экспорт пенсии, составляет максимум один год в 2021 году, два - в 2022-м и так далее по нарастающей.

Экстра-расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на пенсии по новому документу оценивали в 166 миллионов рублей в первые пару лет действия документа. В эту сумму входят выплаты белорусам, армянам, гражданам Казахстана и Киргизии, а также выплаты российским пенсионерам, которые переедут в другие страны ЕАЭС.

Новое соглашение не затронуло Украину, которая не входит в ЕАЭС. Но для украинских переселенцев предусмотрены другие опции.

Пенсии и социальные выплаты для переселенцев с Украины

Порядок назначения пенсий пенсионерам-переселенцам из республик бывшего СССР, не входящих в ЕАЭС, все так же регулируется упомянутым выше соглашением 1992 года. По этому документу, граждан обеспечивают пенсиями по правилам и нормам того государства, в котором они живут.

Таким образом, после переезда украинца в Россию он получает выплаты по российскому законодательству. Однако в ПФР подчеркивают, что для назначения пенсии украинцу-переселенцу нужно выполнить одно из трех условий:

получить российский паспорт;

получить вид на жительство;

оформить статус беженца.

Президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном гражданстве РФ для жителей ДНР и ЛНР. Рассмотрение их заявлений на российский паспорт должно занимать не больше трех месяцев.

Если одно из трех указанных выше условий выполнено, переселенец должен обратиться в управление ПФР по месту жительства для подачи заявления о назначении пенсии.

В ПФР подчеркнули, что при назначении пенсии в России будет учитываться трудовой стаж, заработанный на Украине (и в любой из стран-участниц соглашения) за период до 1 января 2002 года.

В Министерстве труда уточняли, что гражданам РФ, переселившимся в Россию из ДНР и ЛНР, в стаж засчитывают работу на территории Украинской ССР, Украины, ДНР и ЛНР, по 20 февраля 2022 года, «а для конвертации пенсионных прав - до 1 января 2002 года, независимо от факта уплаты взносов в ПФР».

Существует особая категория граждан - вынужденные переселенцы, которых иногда путаются с беженцами. Для статуса беженца паспорт РФ не нужен, а для получения статуса вынужденного переселенца он необходим: человек должен являться гражданином РФ, который не по своей воле оставил дом за пределами РФ и переехал в Россию.

Социальные льготы для вынужденных переселенцев:

Жилищный сертификат за счет федерального бюджета - субсидия, помогающая купить жилье;

Разовое социальное пособие вынужденному переселенцу и членам его семьи (за ним нужно обратиться в миграционное управление МВД);

Компенсация проезда и провоза багажа (не более сто килограммов груза на члена семьи).

Необходимые документы

Какие документы могут понадобиться переселенцу-украинцу, чтобы обратиться за пенсией в РФ:

удостоверение личности (вид на жительство, либо паспорт гражданина РФ, либо удостоверение беженца);

документы о нетрудоспособных членах семьи;

доказательства инвалидности;

документы о потере кормильца и доказательства родства с ним;

документы о трудовом стаже и среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 2002-го.

пенсионное дело и подтверждение от украинских чиновников, что выплаты на территории Украины прекращены. Если такого документа нет, переселенцу нужно написать дополнительное заявление, самостоятельно указав сроки прекращения выплат украинской пенсии.

Если у переселенца нет документов о стаже и заработке, он вправе обратиться за социальной пенсией по старости, когда будет достигнут допустимый в РФ пенсионный возраст. К 2028 году пенсионный возраст в России дойдет до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, он растет постепенно. К примеру, в 2022 году право на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 лет и мужчины от 61,5 лет.

Социальные пенсии в РФ выплачивают людям, у которых не хватает подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца (в таких случаях возраст потенциального пенсионера не важен). Размер социальных пенсий индексирует каждый год, в 2021-м они составляли 10 183 рублей, в 2022-м выросли на 8,6 процента.

Как рассчитают размер пенсии