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46 минут назад

Эксперт предложил россиянам выгодную тактику по кредитам

Майк Габриелян

Финансовый эксперт Владимир Григорьев предложил россиянам не брать кредиты, а сделать небольшую паузу до конца мая. По его мнению, такая потребительская тактика будет выгодна после снижения ставки ЦБ и грядущего пересмотра банками своих продуктов. Эксперта цитирует «Лента.ру».

Россиянам посоветовали не брать кредиты до конца мая
Фото: ТАССТАСС

«Нужно смотреть на новые предложения, в течение дней десяти — двух недель после мая они будут сформированы, я думаю. Тогда, если есть потребность в кредитовании, можно уже будет брать кредит», - посоветовал Григорьев.

По его словам, между праздниками банки будут пересматривать кредитную политику с учетом новых данных и снижать ставки.

«Я бы немного подождал, пока сложится предложение. Будет влиять еще конкуренция — ряд банков будут снижать ставки, чтобы перехватывать заемщиков у других», — добавил экономист.

Он посоветовал оформлять кредиты на более длительный срок и не гасить их досрочно без особой нужды. В таком случае инфляция будет играть на руку заемщику.

Накануне ЦБ изменил ключевую ставку с 17 до 14 процентов и не исключил, что ставка в этом году будет снижаться далее.

Личный счет,Владимир Григорьев,
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