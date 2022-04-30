Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Путин расширил права отцов на маткапитал

Майк Габриелян

Российские отцы, воспитывающие ребенка после смерти супруги-иностранки, смогут получить материнский капитал. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин расширил права отцов на маткапитал
Фото: ТАССТАСС

Маткапитал смогут получить отцы двух и более детей, рожденных с 1 января 2007 года, и отцы первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года.

Эта норма ранее распространялась только на вдовцов, умершая супруга которых являлась гражданкой России.

В случае если отец, воспитывающий детей, тоже умрет (или будет лишен родительских прав, откажется от детей или совершит в их отношении преступление), право на получение материнского капитала перейдет к самим детям.

Ранее стало известно, что Дума приняла закон о расширении возможностей для отцов получить маткапитал.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители