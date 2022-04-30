Путин расширил права отцов на маткапитал

Российские отцы, воспитывающие ребенка после смерти супруги-иностранки, смогут получить материнский капитал. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

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Маткапитал смогут получить отцы двух и более детей, рожденных с 1 января 2007 года, и отцы первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года.

Эта норма ранее распространялась только на вдовцов, умершая супруга которых являлась гражданкой России.

В случае если отец, воспитывающий детей, тоже умрет (или будет лишен родительских прав, откажется от детей или совершит в их отношении преступление), право на получение материнского капитала перейдет к самим детям.