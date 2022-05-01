Депутат напомнила о льготах ветеранам ко Дню Победы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о льготах, которые положены ветеранам ко Дню Победы, в разговоре с изданием URA.RU.

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В частности, речь идет о дополнительных выплатах к 9 мая и другим праздникам. Также Бессараб напомнила, что на федеральном уровне для ветеранов предполагается получение двух пенсий — как военнослужащим и неработающим пенсионерам по старости.

«Льготники ветераны освобождены от уплаты налога на имущество, земельного налога, от взносов за капремонт», — отметила депутат.

Кроме того, они имеют право на бесплатный проезд или скидку на пригородном и общественном городском транспорте в течение всего года. Также существуют льготы для ветеранов по медицинскому обслуживанию: диспансеризация, санаторно-курортное лечение, зубопротезирование.