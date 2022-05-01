В России заработала новая выплата для семей

«Заявление можно подать через портал Госуслуг. Форму досрочно открыли для заполнения с 26 апреля, с 1 мая заявки будут передаваться в Пенсионный фонд России. Также с 1 мая заявление можно подать через отделения ПФР. В праздничные дни они работают по специальному графику», — сообщает «Коммерсантъ».