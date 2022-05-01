Россиян предупредили об уловке банков для списания средств граждан за долги

Стали известны уловки банков для списания средств граждан за долги.

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С 1 мая банки могут списывать деньги со счетов граждан за кредитные долги только при условии наличия письменного согласия должника. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на операционного директора «Фаст Ривер» Ксению Артемьеву.

Даже после подачи заявления у клиента будет после 14 дней для «охлаждения» - в этот период можно отозвать заявление.

«Банку придется вернуть списанные в этот период средства клиенту», - рассказала Артемьева.

При этом у отдельных клиентов деньги могут уйти на погашение долгов без заявлений. Это произойдет, если данный пункт прописан в кредитном договоре (безакцептное списание).

«Поэтому внимательно прочтите условия договора. Если все-таки такой пункт есть, то свое согласие на него теперь тоже можно отозвать», - посоветовала эксперт.

Она также отметила, что если на лицевой счет поступают соцвыплаты, пособия, пенсии, алименты, то потребуется еще одно, дополнительное согласие клиента банка.