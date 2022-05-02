Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Выдачу пособий богатым россиянам объяснили

Lenta.ruиещё 2

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская в беседе с агентством «Прайм» объяснила, почему богатые россияне получают пособия от государства. Она считает, что это связано с недостаточностью системы проверки доходов.

Выдачу пособий богатым россиянам объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Петровской, в стране пока не удалось достичь стопроцентной адресности социальных выплат, то есть, когда пособия платятся только нуждающимся. Порой их получают и те, чьи доходы позволяют безбедно существовать без поддержки государства. Это происходит потому, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы, а также из-за крайне низкого размера большинства социальных выплат.

«Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных Пенсионным фондом России, окажется существенно ниже реального дохода», — пояснила экономист.

В качестве другого примера Петровская обратила внимание на пробелы при определении совокупного дохода семьи. Бывает, что кто-то из членов семьи оформлен как индивидуальный предприниматель (ИП). «Органы соцзащиты ориентируются, как правило, на данные налоговой декларации, в которых учитываются только доходах ИП, но не расходы. Вот так и выходит, что многим ИП пособия оказываются не положены, тогда они в них в реальности нуждаются», — подчеркнула Петровская.

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Еще один момент связан с оформлением выплат в отношении лиц с инвалидностью. Экономист напомнила, что в 2020 году во время пандемии COVID-19 медико-социальная экспертиза проводилась в дистанционном формате. Россиян признавали инвалидами и назначали им пособия, однако при очном посещении медучреждения такие диагнозы не подтверждались.

Ранее ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что нередко россияне пытаются обмануть государство, чтобы получать пособие по безработице. Уткин предупредил о наказании за обман с пособием по безработице и заявил, что он может повлечь за собой уголовную ответственность. Если нарушение станет известным и выяснится, что человек получал и зарплату, и пособие по безработице, то как минимум его лишат выплаты, а как максимум — привлекут к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Личный счет,Павел Уткин,РУДН,Пенсионный фонд РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители