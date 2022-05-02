Выдачу пособий богатым россиянам объяснили

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская в беседе с агентством «Прайм» объяснила, почему богатые россияне получают пособия от государства. Она считает, что это связано с недостаточностью системы проверки доходов.

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По словам Петровской, в стране пока не удалось достичь стопроцентной адресности социальных выплат, то есть, когда пособия платятся только нуждающимся. Порой их получают и те, чьи доходы позволяют безбедно существовать без поддержки государства. Это происходит потому, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы, а также из-за крайне низкого размера большинства социальных выплат.

«Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных Пенсионным фондом России, окажется существенно ниже реального дохода», — пояснила экономист.

В качестве другого примера Петровская обратила внимание на пробелы при определении совокупного дохода семьи. Бывает, что кто-то из членов семьи оформлен как индивидуальный предприниматель (ИП). «Органы соцзащиты ориентируются, как правило, на данные налоговой декларации, в которых учитываются только доходах ИП, но не расходы. Вот так и выходит, что многим ИП пособия оказываются не положены, тогда они в них в реальности нуждаются», — подчеркнула Петровская.

Еще один момент связан с оформлением выплат в отношении лиц с инвалидностью. Экономист напомнила, что в 2020 году во время пандемии COVID-19 медико-социальная экспертиза проводилась в дистанционном формате. Россиян признавали инвалидами и назначали им пособия, однако при очном посещении медучреждения такие диагнозы не подтверждались.