Россиянам раскрыли последствия второго отключения банков от SWIFT

«Будет то же самое, что и в первом случае. Внутренние платежи это никак не затронет. Но это осложнит расчёты, связанные с зарубежными проектами, если у россиян нет счетов в иностранных банках. Поэтому отключение создаст определённые неудобства, но за это время, я думаю, многие люди открыли счета в иностранных банках», - рассказал эксперт.