Россиянам раскрыли последствия второго отключения банков от SWIFT

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил в интервью Telegram-каналу «Абзац», что отключение российских кредитных организаций от международной банковской системы SWIFT не скажется на простых россиянах, но осложнит связанные с зарубежными проектами расчеты.
Отмечается, что Евросоюз анонсировал шестой пакет антироссийских санкций. В нем будут различные ограничительные меры против российской экономики, в том числе будет расширен список банков, которые отключат от SWIFT.
«Будет то же самое, что и в первом случае. Внутренние платежи это никак не затронет. Но это осложнит расчёты, связанные с зарубежными проектами, если у россиян нет счетов в иностранных банках. Поэтому отключение создаст определённые неудобства, но за это время, я думаю, многие люди открыли счета в иностранных банках», - рассказал эксперт.
Александр Сафонов обратил внимание на «избирательность санкций» со стороны Евросоюза. В частности, накануне Минфин США вывело из-под санкций филиал «Газпромбанка» в Лондоне. Это сделано с той целью, чтобы осталась возможность проводить через него операции с оплатой энергоносителей для Европы.
По его мнению, самые масштабные запреты против России уже введены.